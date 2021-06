NCR Plus ipinako sa 'GCQ with restrictions' hanggang katapusan ng Hunyo

MAYNILA — Mananatili sa general community quarantine (GCQ) "with restrictions" ang Metro Manila at ilang karatig-lalawigan, o National Capital Region (NCR) Plus, hanggang sa katapusan ng Hunyo, ayon sa anunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte, Lunes ng gabi.

Sabi ni Duterte, ang NCR at Bulacan ay ilalagay sa GCQ "with some restrictions", habang ang Rizal, Laguna at Cavite ay nasa GCQ "with heightened restrictions."

Ang GCQ with some restrictions ay mas maluwag na uri ng quarantine kumpara sa GCQ with heightened restrictions.

Basahin sa ulat na ito ang pagkakaiba.

Maaalalang sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na tingin niya, isasailalim na sa ordinaryong GCQ ang NCR Plus.

Kasabay nito, 21 lugar naman ang isinailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) dahil sa paglobo ng COVID-19 cases:

Region 2

- Santiago City

- Cagayan



- Santiago City - Cagayan Cordillera Administrative Region

- Apayao

- Ifugao



- Apayao - Ifugao Region 3

- Bataan



- Bataan Region 4-A

- Lucena City



- Lucena City Region 4-B

- Puerto Princesa City



- Puerto Princesa City Region 5

- Naga City



- Naga City Region 6

- Iloilo City

- Iloilo



- Iloilo City - Iloilo Region 7

- Negros Oriental



- Negros Oriental Region 9

- Zamboanga City

- Zamboanga Sibugay

- Zamboanga Del Sur

- Zamboanga Del Norte



- Zamboanga City - Zamboanga Sibugay - Zamboanga Del Sur - Zamboanga Del Norte Region 10

- Cagayan De oro City



- Cagayan De oro City Region 11

- Davao City



- Davao City Caraga

- Butuan City

- Agusan Del Sur

- Dinagat Islands

- Surigao del Sur

Bukod dito, ang ibang bahagi ng bansa ay nasa ilalim na ng "restricted" GCQ, regular na GCQ, at modified GCQ, ang pinakamaluwag na quarantine status.

Nasa 1.322 milyon na ang naitalang COVID-19 cases sa Pilipinas kung saan 59,096 ang aktibo. Umabot naman sa 22,845 ang mga nasawi sa sakit.

