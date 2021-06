Duterte: Pangalan ng rights advocates posibleng kasama sa record ng anti-drug ops

May alay na mga bulaklak ang ilang rights groups na gumugunita sa International Human Rights Day sa Bantayog ng mga Bayani sa Quezon City, Disyembre 1, 2020. Kinondena ng mga grupo ang pagpapatuloy ng war on drugs ng kasalukuyang administrasyon, pati na rin ang isinasagawang counterinsurgency operations nito. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaaring isapubliko ang records ng naging operasyon ng awtoridad kontra droga.

Sabi niya, maraming impormasyon ang hindi dapat nalalaman ng publiko, sabay pahaging na posibleng kasama pa nga sa records ng operasyon ang human rights advocates na sila mismong kumukwestiyon sa drug war.

“Kung ayaw ninyo tumulong ’wag na magtakot diyan, magtakot-takot sa mga pulis na idemanda. Opening of records? Hindi nga pwede i-open iyan, kasi baka makita ninyo iyong pangalan ninyo, kayo pala ang nagbibigay ng impormasyon sa pulis,” sabi ni Duterte.

“That is why we cannot show it to you, you might find your name there, so iyan hindi pwede ibigay. Pero iyong engkwentro paano namatay, paano sinugod OK ’yan. Wala problema tayo diyan. Pero ’yong state secrets from the sources we get anywhere and everywhere, that cannot be divulged publicly. Means to say hindi niyo pwede tingnan.

“Ang problem diyan kapag nakita mo, pati tatay mo makita mo na pangalan diyan.”

Matatandaan ay kamakailan lamang ay pumayag si PNP Chief Guillermo Eleazar na buksan ang records ng PNP para sa imbestigasyon ng Department of Justice patungkol sa mga umano’y extrajudicial killing sa kampanya kontra droga ng administrasyong Duterte.

Samantala hinimok naman ni Duterte ang human rights advocates na pag-aralan mabuti ang mga operasyon ng mga awtoridad bago ito husgahan.

“Nakikiusap ako sa mga human rights, kindly take a deeper look into the drug situation. You would notice that there are really persons who die, almost daily because iyan ito lumaban talaga at hindi kasama ang pulis ko na may tama rin at namatay rin,” mungkahi ni Duterte.

Aniya, ilang beses na siya noon naimbestigahan ng Commission on Human Rights at Department of Justice sa pamumuno noon parehas ni Sen. Leila de Lima, pero wala umanong nakitang anomalya sa kanyang war on drugs.

“Walang nangyari, walang rekomendasyon, wala lahat. Puro lang aspersion, mga salita na ganoon,” paliwanag ni Duterte.

“Noong senado sa Congress inimbestigahan ako, wala ring nangyari. Kasi wala kayo maituro na mali. They died in police operations, hindi naman gago ang pulis na patay ng patay dito. Alam nila kung magpatay na walang rason makukulong talaga sila.”

KAUGNAY NA VIDEO

