Duterte: Gobyerno handang sagutin mga tanong hinggil sa pondong pambili ng bakuna

Kumpiyansa si Pangulong Rodrigo Duterte na kayang sagutin ni Finance Sec. Carlos Dominguez ang mga pagtatanong ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa Martes patungkol sa pondo ng gobyerno na ginagamit para sa pagbili ng bakuna.

“I’m sure that the questions will be the same as our answers were or are noon, pareho pa din. Pareho ’yan, walang nagbago,” saad ng Pangulo sa lingguhang public briefing nitong Lunes.

“But still, in the spirit of transparency, we can do it even he — ah, every day talking to them hanggang maintindihan nila ang wherewithal nito kung bakit ganito ang bakuna.”

Matatandang nais ng mga senador na alamin ang estado ng P82.5 billion na inilaan para pambili sa mga bakuna kontra COVID-19 gayong may hinihingi pa ang Department of Budget and Management na P25 billion pa para ipandagdag dito.

Pero sabi ni Dominguez, kung pagsasama-samahin ang pondo mula sa Bayanihan laws, General Appropriations Act, mga uutangin sa international lending institutions at iba pang uri ng financing, may sapat namang pondo ang gobyerno para sa pagbili ng bakuna.

“But the total so far is we have P85 billion. Now, the money is there so we have enough to buy . . . With P85 billion, we can buy 140 million doses of vaccines, OK? Now 140 million doses of vaccines can vaccinate 70 million Filipinos. Now 70 million Filipinos is the entire adult population. So we have enough money to vaccinate the entire adult population,” pahayag ng Kalihim.

May mapagkukuhanan na rin umano ng pondo para sa pagbabakuna sa mga bata matapos maaprubahan na magamit na ang Pfizer sa mga edad 12 hanggang 15.

“We estimate that will cost another 20 billion pesos but we have enough reserves to cover that amount of money. So we have enough. Tamang-tama, sapat po iyong pera natin para sa vaccination,” dagdag ni Dominguez.

Sabi rin niya, bagaman tumaas ang utang ng bansa dahil sa pandemya, hindi naman aniya ito permanente, at mababayaran rin agad sa oras na magluwag ang ekonomiya at makalikom ng mas malaking kita ang gobyerno.

“(We are) going to become normal again, probably in 2022, probably in 2023. We are going to become normal like 2019 where our deficit is much lower,” ani Dominguez.

“So we think that the debt level of our country is high but it is sustainable and we can manage to handle this debt in the coming years.”

