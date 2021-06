Dagdag-sasakyan panawagan para pila sa EDSA mabawasan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Maya't maya ang pagkumbinsi ng ilegal na habal-habal sa mga nakapila sa EDSA Busway sa Monumento sa Caloocan.

Ang pila, umaabot ng higit isang kilometro kaya ang ilang nakapila gaya ni Catherine Fuentes, sa habal-habal na tumaya para makaabot sa oras ng trabaho.

Pumayag si Fuentes na magluwal ng P150 para sa biyahe mula Caloocan hanggang Quezon Avenue.

"Ang haba talaga ng pila, hanggang diyan, hanggang doon, araw-araw po 'yan kaya kapag male-late ka, habal-habal ka na lang," ani Fuentes.

Tinitiyaga naman ng security guard na si Noel Zamora ang pila dahil nababawasan ang kaniyang gastos sa libreng sakay.

Pero aniya, wala siyang ibang opsiyon dahil mahal ang mag-taxi at magmotorsiklo.

"Wala naman kasi biyahe pa-Monumento na jeep. Walang traditional na jeep. Wala. Tiyaga talaga. Walang palya 'yan," ani Zamora.

Ang nagiging diskarte ng mga pasahero ay maglaan ng higit 1 oras sa pagpila sa Monumento tuwing rush hour.

Dahil dito, kinukuwestiyon ng grupo ng mga employer kung bakit hindi dagdagan ang mga tumatakbong pampublikong sasakyan lalo na ngayong unti-unting binubuksan ang ekonomiya.

"Hanggang ngayon nag-e-eksperimento pa sila ng kung anu-ano ang ginagawa nila, pinagyayabang nila ang kung anu-anong project. Ang hindi nila sino-solve 'yung mass transportation ng Metro Manila at ng 'Bubble,'" ani Employers’ Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz-Luis.

Kahit ilang beses na pinakiusapan ng grupo ang mga miyembro nila na i-shuttle ang mga empleyado, hindi ito kakayanin lalo na sa mga maliliit na negosyo.

Ayon naman sa Department of Transportation, sapat ang bilang ng mga bus sa EDSA Busway. Aabot sa 450 bus ang nabigyan na ng special permit, pero kailangan pa itong madagdagan lalo na at umabot ng 90,000 pasahero na tumatangilik sa libreng sakay araw-araw.

Aabot lang din sa 50 porsiyento o kalahati lang ng kapasidad ng bus ang pinapayagan sa ngayon kaya ang plano nila, siguruhing nag-o-operate nang maayos ang lahat ng bus, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) EDSA traffic chief Bong Nebrija.

Ayon sa pinakahuling tala ng MMDA, umaabot na sa 380,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA araw-araw. Hindi na ito nalalayo sa 405,000 bago tumama ang pandemya at higit na mataas sa 260,000 na kapasidad ng EDSA.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News