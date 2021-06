COVID-19 field hospital sa Luneta Park magbubukas sa Hunyo 24

MAYNILA — Nakatakdang buksan sa Hunyo 24 ang Manila COVID-19 field hospital sa Burnham Green sa Rizal Park matapos ang 52 araw na konstruksiyon.

Abril nang magkaroon ng groundbreaking para sa ospital na tatanggap ng mga kaso ng COVID-19, at target matapos ang proyekto sa loob ng 60 araw. Pero natapos ito ng mas maaga noong Biyernes, Hunyo 11.

May lawak itong 4,402 square meters at may 336 bed capacity.

Naglaan ng P154 milyon ang lokal na pamahalaan sa proyekto na layong i-decongest ang mga ospital hindi lang sa lungsod kundi maging sa mga kalapit na lungsod at probinsiya.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, tatanggapin sa field hospital ang mga mild to moderate cases ng COVID-19 na aalagaan at babantayan ng medical professionals.

“Nobody will be left behind. We will be there all the way. Kaagapay niyo ang pamahalaang lungsod ng Maynila," ani Moreno.

Magiging bukas rin ito kahit sa mga hindi residente ng Maynila.

Nagpasalamat naman si Moreno sa lahat ng manggawang nagtulong-tulong para mabilis matapos ang field hospital.

