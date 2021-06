Aftershocks, patuloy pa rin nararanasan sa Kadingilan, Bukidnon

Nagtamo ng bitak ang main building ng munisipyo ng Kadingilan sa Bukidnon matapos yanigin ng lindol gabi ng Hunyo 14, 2021 ng gabi. Larawan mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kadingilan

Patuloy pa ring nakararamdam ng aftershocks ngayong Martes ang mga residente sa bayan ng Kadingilan, Bukidnon.

Lunes ng gabi nang yanigin ng magnitude 5.7 na lindol ang bayan kung saan may tatlong bahay ang bahagyang napinsala matapos makitaan ng pagbitak sa semento.

Kinordon din ang main building ng munisipyo, maging ang third floor ng police station at ang barangay hall sa Poblacion dahil sa mga nakitang bitak sa mga pader at kisame at nahulog na mga parte ng istraktura.

Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense-Northern Mindanao, limang government buildings, maliban sa tatlong bahay ang napinsala ng lindol.

Sabi ni Sheen Romo, local disaster risk reduction officer, tatlong barangay lang ang naapektuhan ng lindol.

Wala namang casualties na naitala sa insidente.

Gagawa pa ng rekomendasyon at estimate ang mga engineer sa bayan hinggil sa napinsalang mga istruktura.

Karamihan sa mga residente ay namalagi sa labas ng kanilang bahay dahil takot na muling lumindol.

Naramdaman ang lindol sa Kadingilan sa lakas na Intensity VI, at Intensity V naman sa Damulog and Don Carlos sa Bukidnon, at sa Wao, Lanao del Sur.

Maraming iba pang lugar sa Mindanao ang nakaramdam rin sa pagyanig.

- may ulat ni PJ dela Peña