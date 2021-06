36 lugar, karamihan sa VisMin, tinututukan dahil sa COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 na naitala sa buong bansa nitong nakaraang 7 araw, ayon sa pamahalaan.

Mula 6,558 average daily cases sa buong bansa noong Mayo 31 hanggang Hunyo 6, pumalo ito sa 6,609 mula Hunyo 7 hanggang 13.



Ayon pa sa Department of Health (DOH), may 36 na lugar silang tinitingnan dahil itinuturing itong "moderate o high risk."



"These 36 priority areas were flagged because una ang kanilang risk classification or 2-week growth rate ay pula na or high risk na po. Sinasabayan pa ng provincial health care or ICU utilization na high risk or critical [level na]... Sa ngayon, 20 of these 36 priority areas are coming from Visayas and Mindanao regions," paliwanag ni Dr. Alethea de Guzman, director ng DOH epidemiology bureau.

May ilang lugar din daw doon na nasa 100 percent na ang ICU utilization rate, kabilang ang Cagayan, Zambales, Antique, Zamboanga del Norte, South Cotabato, Quezon, Cotabato City, at San Juan City.

Dahil dito, ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang pinatawan ng mas mahigpit na quarantine restrictions dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Sa Cagayan de Oro City, extended nang 15 araw ang modified enhanced community quarantine para mahigpitan ang galaw at pagbiyahe ng mga tao.

Sa Visayas naman, itinaas sa GCQ mula MGCQ ang Ormoc City dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ramdam na rin ang paghihigpit sa Iloilo. Ilang motorista ang hindi nakapasok sa Pavia, Iloilo mula sa lungsod para sana mamili ng personal na pangangailangan. May ilan ding nawalan ng kabuhayan matapos pansamantalang magsara ang pinagtatrabahuhan dahil sa paghihigpit.

Sabi ng DOH, walang rehiyon sa Pilipinas na hindi kinakailangang bantayan kaya dapat manatiling maingat kontra COVID-19.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News