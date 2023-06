PANOORIN: 125th PH Independence Day celebration sa Frankfurt

FRANKFURT - Hinarana ng Philippine Male Singers, na noo'y kilala bilang San Beda College Choral ang Pinoy communities sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas na ginanap sa Rhein Main area.

Kulturang Pinoy ang bida sa pamamagitan ng musika at pagkain. Pakinggan ang mensahe ni Undersecretary & Alternate Member ng Department of Tourism Atty. Shereen Gail C. Yu-Pamintuan.

