Ilang opisyal ng gobyerno, binisita ang Taal Volcano Island

MAYNILA -- Nagtungo sa Taal Volcano Island ang Office of Civil Defense-Calabarzon, Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), Phivolcs, Philippine Coast Guard, Department of Health (DOH), Department of Environment and Natural Resources (DENR), at iba pang ahensya ng gobyerno upang magsagawa ng ocular inspection.

Layunin nila na matiyak na wala nang naninirahan sa Taal Volcano na isang permanent danger zone.

Pero sa pagtungo ng grupo sa Volcano Island, inabutan nila ang mga kalalakihan sa mga itinayong barong-barong.

Katwiran nila, sila ay nagpapakain lamang ng mga isda at umaalis din sa isla pagsapit ng 2 p.m.

Pero nagtataka si Dr. Amor Calayan , head ng Batangas PDRRMO, dahil nakita nila ang mga maraming damit at may videoke, pa na nangangahulugan na may naninirahan na muli dito.

May mga nakita na rin mga alagang hayop gaya ng mga aso, manok at kambing.

Gayunpaman, umaasa ang Batangas PDRRMO na totoo ang sinasabi ng mga nasa isla na umuuwi rin sila sa mainland pagsapit ng hapon.

Nais din ng Batangas PDRRMO na magkaroon ng manifesto para malaman ang record kung ilan ang pumupunta sa Volcano Island at kung totoong bumabalik din sila sa bayan pagkatapos magpakain ng mga isda.

Ilan sa pinuntahan ng grupo ay ang bahagi ng isla na sakop ng bayan ng Talisay at San Nicolas.

Sabi ng mga nasa Volcano Island, lagi naman silang nakahanda kung kakailanganin agad umalis kapag puputok na ang bulkan.

Ilang linggo nang nag-a-alboroto ang Bulkang Taal kasabay nag pagbuga nito ng asupre.