FilCom sa Austria nagdiwang ng Araw ng Kasarinlan

VIENNA - Makabayan, makulay at may kasama pang rampahan. Ito ang mga kaganapan sa katatapos na selebrasyon ng 125th Philippine Independence sa Vienna, Austria.

Isa sa highlight ng selebrasyon ang pagpili ng Mrs. Philippine Austria. Hindi ito kumpetisyon ng kagandahan o pera kundi ang pagpapakita ng kulturang Filipino.

Nagrampa ang mga kandidata para ibida ang natatanging kasuotang Pinoy at mga katutubong sayaw. Ito rin ang pagsasama ng Filipino communities sa unang pagkakataon para sa selebrasyon sa pamumuno ni Philippine Ambassador to Austria Evangelina Lourdes “Luli” Arroyo-Bernas na bagong talagang head of mission ng bansa.

Makahulugan umano para sa bagong Ambassador ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan dahil ang kanyang lolo mismo, ang dating Philippine President Diosdado Macapagal, ang naging instrumento sa mailipat ang selebrasyon ng Philippine Independence mula sa July 4 pabalik sa June 12, bilang tunay na kaarawan ng kasarinlan ng bansa.

“As we gathered here tonight, we are reminded of the deep connection that binds us up with the Philippines despite calling Austria our home. June 12 holds a personal significance for me because my grandfather, Disodado Macapagal when he was President, moved our Independence Day Celebration from July 4 to June 12. The reason he gave was that we must commemorate and celebrate our freedom not when it was given to us by the second colonisers but when we declared our freedom in 1898 in Kawit, Cavite, on June 12,” sabi ni Arroyo-Bernas.

Ginanap ang flag raising ceremony at reception nitong June 12 sa United Nations building sa Vienna na pinangunahan ng Vienna International Center Club Filipinos.

Tampok sa pagtitipon ang pagbisita ng dating Pangulo ng Pilipinas na ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo.

Sa kanyang inspirational speech, ipinagmalaki ni Arroyo ang mga Pinoy sa Austria lalong lalo na ang mga kababayang nanunungkulan sa United Nations.

Marami kasi sa mga Pilipino ang nagtatrabaho dito na may mataas na katungkulan sa ibat-ibang sangay ng United Nations.

“You are from top to bottom of the UNO personnel. The UNO loves you so much. The UNO wants to have you all the time working here because you are very talented, have an excellent work ethic and have a positive outlook in life,” pahayag ni Pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo, dating Pangulo ng Pilipinas.

