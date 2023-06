2 mataas na opisyal ng PNP na dawit sa shabu 'cover up', handang harapin ang reklamo

MAYNILA - Handa ang dalawang mataas na opisyal ng PNP na harapin ang reklamong isinampa sa kanila kaugnay ng umano'y cover up sa nasabat na 990 kilo ng shabu noong Oktubre 2022 sa Maynila.

Sinampahan ng National Police Commission (Napolcom) ng patong patong na reklamo sa Ombudsman ang 50 pulis, kasama ang 12 opisyal ng PNP kaugnay ng itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas.

Ayon kay dating Philippine National Police - Drug Enforcement Group Director Police Brig. Gen. Narciso Domingo, ikinalulungkot niya na kasama siya sa mga sinampahan ng reklamo ng Napolcom.

"Nakakalungkot po kasi di ba tayo ang nakahuli ng mahigit isang tonelada na yan? At ni-report natin yan after 5 days nalaman natin na may nangyari palang pilferage, ni-report pa rin natin at tayo pa po ang nagbigay ng CCTV footages yan," ani Domingo.

Nagtataka umano siya na na biglaan na lang na nakasama na siya sa pinaghihinalaang sindikato.

"But then I respect the leadership of Napolcom, I respect our SILG [Secretary of Interior and Local Government Benhur Abalos]. This will be a welcome development para once and for all ma-prove natin na hindi tayo kasali sa sindikato," dagdag pa ni Domingo.

Ayon kay Domingo na 33 taon na sa PNP, nanatili siyang tapat sa kaniyang tungkulin. Inihahanda na rin aniya nya ang kaniyang mga ebidensya para masagot ang reklamong isinampa sa kaniya.

Umaasa ang opisyal na malilinis ang kaniyang pangalanan bago magretiro sa Mayo sa sususnod na taon.

Ayon naman kay Police Col. Julian Olonan, nirerespeto din niya ang desisyon ng Napolcom na isama siya sa sa mga sinampahan ng reklamo.

"Para sa akin it's a normal process ano, ginagawa rin lang naman ng Napolcom ang kanilang trabaho base doon sa kanilang findings," ani Olonan.

Si Olonan ay ang dating head ng PDEG Special Operations Unit Region 4A at kabilang sya sa mga rumesponde noong nasabat ang 990 kilo ng shabu.

Iginiit rin ni Olonan wala siyang kinalaman sa di umano'y cover up na nangyari.

"Hindi po ako sangkot sa cover up na yan. Wala akong pinoprotektahan kahit sino. Ginawa lang po namin ang aming trabaho," dagdag ni Olonan.

Nitong Martes, inanunsyo ni Abalos na sinampahan na ng Napolcom at PNP ng reklamong kriminal sa Office of the Ombudsman ang 50 pulis na sangkot umano sa pagkakasabat ng 990 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre 2022.

Bukod sa reklamong kriminal, nagpapatuloy ang Napolcom sa administrative proceedings nito laban sa mga sangkot na pulis.

Nakumpleto na ng Napolcom ang pre-charge investigation sa 48 na nakita sa CCTV video at inaasahan na ilalabas na nito ang resolusyon sa susunod na 15 araw.

Hindi pa nagpaunlak ng panayam ang PNP ngayong araw, sa halip ay naglabas sila ng datos kung saan nakasaad na mula Enero 1, 2022 hanggang Hunyo 7, 2023, 836 pulis ang na-dismiss sa serbisyo habang 1,703 ang nasuspinde.

Giit ng PNP, ito ay patunay anila na pinarurusahan nila ang pulis na napapatunayang guilty at pinaiiral umano nila ang kanilang disciplinary mechanisms.

Sa kabila ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng ilang mga pulis, tiniyak ng PNP sa publiko na patuloy nilang gagawin ang kanilang tungkulin na may pagpapahalaga sa karapatang pantao at dedikasyon sa mamamayan.

Watch more News on iWantTFC