Dumadalo ng isang House hearing ang noo'y mambabatas na si Gwendolyn Garcia, Pebrero 12, 2018. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Pag-uusapan ng Cebu provincial board ngayong Martes ang pagsasabatas ng utos ni Governor Gwendolyn Garcia na gawing optional ang pagsuot ng face mask kontra COVID-19.

Nakasaad sa Executive Order 16 na pinirmahan ni Garcia noong isang linggo na ang paggamit ng face mask ay kailangan lang sa mga indoor at air-conditioned spaces at sa mga may sintomas ng COVID-19. Optional ito sa open spaces na maayos ang bentilasyon.

Nagpadala na ng liham si Garcia sa provincial board na nagpatawag ng special session upang talakayin ang isang ordinansa tungkol sa pagsusuot ng face mask sa lalawigan.

“I, again, certify as urgent, authorizing the said ordinance on the 1st, 2nd and 3rd readings,” aniya.

Kopya ng liham ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa mga lokal na awtoridad.

Itinakda ang pagtalakay sa naturang ordinansa ngayong Hunyo 14, alas-2 ng hapon.

Sinabi naman ni board member John Ismael Borgonia na may-akda ng ordinansang ito na sang-ayon siya at ilang kasama sa direktiba ng gobernador.

“Gusto din namin repeal sa mga previous ordinances tungkol sa face mask dito sa province,” ani Borgonia.

Wala pang nangyayaring hulihan sa mga taong walang suot na face mask habang nasa labas ng bahay sa mga bayan at lungsod na saklaw ng Cebu province.

Una nang sinabi ng interior department na maaaring hulihin ang mga taong lalabag sa utos ng national government na gumamit ng face mask sa mga pampublikong lugar.

Samantala, iginiit muli ni Garcia sa isang memorandum na hindi gagawing mandatory ang bakuna sa pag-aaral, pagtatrabaho at iba pang mga transakyon sa gobyerno.

Maghigpit na ipinagbabawal ni Garcia ang discrimination sa hindi bakunadong guro, mag-aaral o magulang.

— Ulat ni Annie Perez

