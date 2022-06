Ipapatupad ng lalawigan ng Agusan del Sur ang "no vaccine card, no entry" policy sa mga dadalo na mga Agusanon at mga turista sa mga activities sa ika-35 Naliyagan Festival sa probinsya.

Ito ay upang maprotektahan ang mga residente laban sa COVID-19.

Sa bawat entrance ng Naliyagan grounds may nakabantay na mga pulis na titingin sa mga taong papasok sa lugar. Matapos i-check ang vaccination card, hahanapan ng ID upang masuri kung tugma ang mga detalye at mag-temperature check.

Ayon sa Provincial Health Office ng Agusan del Sur nasa 68 porsyento na ang fully vaccinated sa probinsya.

Aminado naman si Gov. Santiago Cane Jr. na hindi pa full blast ang mga activities ngayong taon sa Naliyagan Festival dahil na rin sa hinaharap na pandemya.

Nasa 70 porsyento lang ng mga activities na kinabibilangan ng Eco-Tourism, Sports Tourism at Agri-Tourism ang bumubuo sa anim na araw na festival.

Umaasa siya na sa susunod na taon ay babalik na sa normal ang selebrasyon ng Naliyagan.

Nag-abiso na rin ang opisyal sa mga residente na huwag subukang dumalo sa Naliyagan kung peke ang vaccination card dahil siguradong sa kulungan ang patutunguhan.

Ang salitang Naliyagan ay isang salitang Manobo na ibig sabihin ay “the chosen one” o “the most loved one. Ito ay selebrasyon ng socio-cultural at arts exposition ng mga indigenous tribes sa Agusan na nagpapakita ng kultura at heritage ng mga Agusanon. – Ulat ni Charmane Awitan

