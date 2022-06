Muling pinuri ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis sa ilalim ng kaniyang administrasyon.

Sa kanyang talumpati sa pagbisita niya sa National Academy of Sports, sinabi niyang matatatag ang Philippine National Police kahit maraming ipinupukol na isyu sa kanila kaugnay sa war on drugs.

"I told you before that when I leave the presidency, mag-iiwan ako ng strong Armed Forces pati police... Pero nai-involve sa drugs and to something. But overall, by and large, we have a very strong police force at mas marami ‘yung matitino kaysa loko-loko," ani Duterte.

Ipinaliwanag ng Pangulo na kung ikukumpara sa mga sundalo, mas malapit sa pagkakataong masangkot sa maling gawain ang mga pulis.

"Alam mo itong military, it is usually governed by rules. Now kung nandiyan ka sundalo ka, nasa kampo ka and you cannot leave the camp without the approval or consent of the camp commander," ani Duterte.

"Itong pulis they are tasked with the mandate of law enforcement. Kaya pag-report diyan sa kanyang istasyon, mag-time in ‘yan tapos they go out to their respective assignments, be it traffic or narcotics and anti-terrorism," paliwanag pa niya.

Samantala, hindi man pinangalanan, may binanatan naman si Duterte na dating mahistrado na umano'y tutol sa kanyang kampanya kontra droga.

"Mayroong isang torpe na ex-justice, unconstitutional daw ‘yung drug war. Eh sabi ko, adre, magkaiba ang libro natin. You must have the wrong theories about humanities and all. But ‘yung mga ganoon, subukan mo dito sa trabaho ko," sabi ni Duterte.

"Iyang papel o libro ni Justice… Hindi ko... I’d like to mention his name. Para sa akin bugok ka. You are a scholar. I know you are from Davao, bright ka, valedictorian ka, okay ‘yan. But hindi ‘yan puwede ‘to in the reality. You have to come to terms with what is actually happening on the ground," dagdag pa niya.

