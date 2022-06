Inilabas ng Department of Justice (DOJ) ang inisyal na resulta ng imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay ng nag-viral na video ng isang lalaking nagpakilalang tauhan umano ng NBI.

Sa cellphone video na kuha ng nakaalitan nitong motorista, makikitang bumunot ng baril ang lalaking nakasuot ng puting t-shirt habang kinokompronta ang isa pang motorista.

Tinakbuhan umano ang nagpakilalang tauhan ng NBI ng sinita nitong motorista, kaya hinabol niya ito hanggang sa pinara ang sasakyan at kinompronta ang nakaalitang motorista na empleyado naman umano ng Office of the President.

Napuno ng tensyon ang sagutan ng dalawa at ibinaba lang ng nagpakilalang NBI ang kaniyang baril nang malamang naka-Facebook Live siya habang kinukuhanan ng video.

Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra, hindi empleyado ng NBI ang naturang lalaki.

“The motorist who pulled out a firearm during a traffic altercation was not an employee of the NBI; He is now facing possible charges for violation of the Comelec gun ban (if he had no exemption), grave threat, coercion, usurpation of authority, and illegal possession of firearm (if he had no valid license,” sabi ni Guevarra.

Bagama't hindi muna pinangalanan ang lalaking nagpakilalang taga-NBI, sinabi ni Guevarra na pinadalhan na rin ito ng subpoena para sa gagawing imbestigasyon sa Hunyo 17.

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC