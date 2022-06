Bilang ng mga nagpapabakuna tumaas kasabay ng pagdami ng active COVID cases

Watch more News on iWantTFC

Kasabay ng unti-unting pag-akyat ng aktibong COVID cases sa Metro Manila, dumami rin ang nagpapabakuna sa ilang LGU sa rehiyon.

Sa Mandaluyong City, umakyat sa 700 hanggang 800 ang nagpapabakuna kada araw, mula sa dating 400 to 500, ayon kay Dr. Kaiser Aneron, COVID-19 Vaccination Team Leader ng lungsod.

Nasa 33 ang aktibong COVID cases sa Mandaluyong hanggang kahapon. Mas mataas kumpara sa 24 lang noong nakaraang Lunes.

Pero bukod sa pag-akyat ng COVID cases, may iba pang nakikitang dahilan kaya dumami ang nagpapabakuna.

"Needed sa trabaho nila, hinahanapan sila ng booster cards. 'Yung iba kasi natatakot na rin. 'Yung sa bata, more on malapit na kasi 'yung face-to-face classes natin, then requirement kasi 'yung bakuna nila for graduation," sabi ni Aneron.

Dahil dito, nagdagdag na ang Mandaluyong City ng vaccination teams.

Ganito rin ang diskarte sa Makati City, kung saan nakapagtala rin ng pagtaas ng bilang ng mga nagpapabakuna kamakailan.

Plano ng lungsod na magdagdag ng dalawa pang COVID vaccination sites, mula sa kasalukuyang 11.

"Around 700 to 1,500 po ang nababakunahan natin everyday. Previous po natin is less than 1,000 po ang nagpapabakuna. Isang factor na rin po siguro 'yung nakita na tumataas ang mga cases, nagkaroon na rin ng urgency sa mga tao na magpabakuna," sabi ni Makati Assistant City Health Officer Dr. Roland Unson.

Ayon kay Unson, umakyat sa 58 ang aktibong COVID cases sa Makati, mula sa higit 40 noong nakaraang linggo. Pero higit 90% dito aniya ay mild, ang iba ay asymptomatic, at wala pang nag-report ng malalang sintomas mula sa mga aktibong kaso.

Sa Marikina City, higit 1,300 ang nagpabakuna kahapon, mas mataas kumpara sa higit 1,200 noong nakaraang Lunes.

Sa kabila nito, bitin pa rin ng higit 7 milyon mula sa June 30 target ang bilang ng may kumpletong COVID vaccine sa Pilipinas

Base sa huling datos, nasa 69.8 milyong indibidwal o 78% ng eligible population ang fully vaccinated sa bansa. Higit 14.5 million ang may unang booster, at higit 557,000 ang may ikalawang booster.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News