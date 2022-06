BALIK-TANAW: Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II, nagtapos sa engrandeng royal pageant

LONDON – Isang linggo matapos ang apat na araw na pagdiriwang ng Queen’s Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II, ang longest reigning monarch sa kasaysayan ng bansa, pinag-uusapan pa rin ito.

Hindi kasi makakalimutan ang engrandeng pagtatapos ng pagdiriwang noong June 5 na nasaksihan sa UK capital. Nakita ang iba-ibang iconic moments sa loob ng pitong dekada na ipinarada sa open-top double deckers, street dance at performance.

10-libong katao ang kasama pageantry kabilang ang higit anim na libong volunteers, performers, key workers at members of the public. Dumagsa mula sa iba-ibang bahagi ng UK at ng mundo ang mga manunuod.

Bumida rin ang tinaguriang national treasures ng UK at iconic figures sa musika, pelikula at sining.

Muli ring ipinarada ang gold state coach para i-recreate ang coronation parade noong 1953 sakay ang Reyna, pero hologram lang ito ng 25 taong gulang na si Queen Elizabeth II.

“We are waiting for the fun day today because it only happens once in a blue moon, actually once in our life,” sabi ni James Diaz, Pinoy sa UK.

“I’ve been in London for four years now and I feel like I belong to this country. I love the Queen. I love the country, the culture and everything and we are so happy to be part of this history,” sabi ni Kashmire Meren, Pinoy sa UK.

“Sobrang fulfilling at sobrang nakaka-overwhelm kasi yung love nila kay Queen at sa Royal Family, mararamdaman mo, like yung ganito karaming tao,” sabi ni Frances Lustre, Pinoy sa UK.

Hanggang sa mga huling sandali hindi sigurado kung lalabas uli sa balkonahe ang Reyna dahil sa kanyang maselang edad na 96 taong gulang.

Hindi nadaluhan ng Reyna ang ibang importanteng okasyon sa apat na araw ng Platinum Jubilee celebrations, na nagsimula noong June 2.

Pero noong June 5, nang humudyat ang bandila na nasa Buckingham ang Reyna at sa pagbubukas ng barikada, takbuhan sa harap ng palasyo at muling nasilyan ang star ng okasyong ito.

Photo courtesy of Tolga Akmen, EPA-EFE/ ABS-CBN News

Sa kanyang official statement napasalamat ang Reyna: “I have been humbled and deeply touched", sabi ng official statement. Dagdag pa ng Reyna: “I thank you most sincerely for your good wishes.”

Hindi lang sa Buckingham palace ang selebrasyon kundi sa buong bansa dahil sa street parties, lunches at teas sa iba-ibang sulok ng bansa. Natapos man ang pagdiriwang ng Queen’s Platinum Jubilee, marami pa ring pagpupugay at okasyon ng pasasalamat ng buong United Kindom sa nag-iisang Queen Elizabeth II.

(Photos courtesy of Ernie Delgado)