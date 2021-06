Sara Duterte umalma sa 'payo' ni VP Robredo tungkol sa Davao City COVID-19 surge

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Tila minasama ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang "payo" ni Vice President Leni Robredo upang tugunan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang siyudad sa Mindanao.

Sa kanyang Sunday radio program, sinabi ni Robredo na maaaring may matutunan ang Davao City mula sa Cebu na napigilan ang pagtaas ng mga kaso sa tulong ng iba't ibang sektor.

"Ito sa Davao, siya ngayon ang number 1. Mas marami siya kesa Quezon city, kahit more than a million na mas mababa ang population niya... Makakatulong na tingnan kung anong ginawa sa Cebu," tip ni Robredo.

Pero hindi nagustuhan ni Duterte-Carpio ang sinabi ni Robredo at sinabing "politika" ito.

"The Vice President should refrain from giving advice if she knows nothing about what is happening on the ground. This has been the hallmark of her term as VP, where she puts forth comments on matters and affairs she lacks understanding and knowledge on and does not offer anything helpful to solve a problem," anang alkalde.

Para kay Duterte-Carpio, ang tip ni Robredo ay "pag-atake" sa frontliners ng Davao City.

"The VP should not attack the medical community of Davao City as being inactive when they have been silently suffering and working tirelessly to help save lives since March of last year," ani Duterte-Carpio.

Sa huli, pakiusap ni Duterte-Carpio, huwag daw isama ni Robredo ang surge sa kaniyang lungsod para sa politika dahil may angkop na panahon umano para roon.

"The VP should avoid involving the COVID-19 surge in Davao City in her attempt at politicking. There will be a proper time to attack my performance...if she dares to run for president," sabi ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa pahayag naman ng tagapagsalita ni Robredo, sinabi nitong ang pangalawang pangulo ang siya umanong nahahatak sa pamumulitika.

"Si VP ang pilit hinahatak sa usapin ng pamumulitika habang ang buong focus niya nasa pagtulong," sabi ng Robredo camp.

Nakikinig din umano si Robredo sa mga tao at handang laging tumulong sa Davao City.

Patuloy na umuugong ang pangalan nina Duterte-Carpio at Robredo bilang posibleng kumandidato sa halalan 2022.

Sabi ng isang political analyst, tila pasilip na ito sa magiging sagupaan ng dalawang babaeng politiko.

"Kumbaga nasa first round pa lang tayo at mukhang ang puna or banat ni Mayor Sara sa komento ni VP Leni ay preview ng isang posibleng one on one sa 2022, dalawang magaling na kababaihan," sabi ng political analyst na si Julio Teehankee.



—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News