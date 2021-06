Abangan! PAGASA TikTok videos para sa ulat ng panahon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Gagamitin na rin ng state weather bureau na PAGASA ang video-sharing app na TikTok upang makapagbigay ng impormasyon sa mga Pilipino kaugnay sa panahon.

Mga infographic kaugnay ng panahon ang ipo-post ng ahensiya sa kanilang TikTok account, ayon kay PAGASA Administrator Vicente Manalo.

Sa isinagawang pagdiriwang ngayong Lunes ng Typhoon and Flood Awareness Week, sinabi ng ahensiya na nais nilang mapalapit pa sa mga Pilipino, lalo't natigil din kasi ang kadalasang field trip ng mga estudyante sa PAGASA.

Ito rin daw ang paraan upang dumami pa ang mga Pilipino na makakakuha ng impormasyon, bukod sa Twitter, kung saan may higit 6 milyong followers ang PAGASA, at Facebook, na may higit 4 milyong followers.

Bukod sa paggamit ng TikTok, sinabi rin ng PAGASA na lilipat na rin sila sa "impact-based forecasting" mula sa "hazard-based forecasting."

Ibig sabihin nito, bukod sa pagbibigay ng babala sa publiko, isasama rin nila ang pagbibigay ng posibleng epekto ng mga weather disturbance gaya ng bagyo, ang dala nitong malakas na hangin pati na kung gaano kalakas ang buhso na ulan nito.

Ayon kay Science Undersecretary Renato Solidum, mahalagang malaman ng publiko ang risk o epekto sa kabuhayan upang maabisuhan na rin ang mga lokal na pamahalaan kung ano ang kailangang paghahandaan kapag may bagyo, gaya ng pagpapatatag sa mga bahay o pag-evacuate ng mga residente.

Mayroon na rin umanong KlimAgrikultura kung saan may abiso na ring matatanggap ang mga magsasaka kung ano ang magiging epekto ng panahon sa kanilang pananim.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News