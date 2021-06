Mga residenteng apektado ng hinarangang kalsada sa Muntinlupa sumugod sa CHR

MAYNILA — Dumulog sa Commission on Human Rights (CHR) nitong Lunes ang mga residente ng isang subdivision sa Muntinlupa City upang isumbong ang pagtatayo muli ng pader ng Bureau of Corrections (BuCor) sa kanila umanong access road sa ibang lugar.

Reklamo ng mga residente ng Southville 3 sa Barangay Poblacion, malaking perwisyo ito sa mahigit 12,000 pamilyang naninirahan doon.

Isang liham ang ibinigay ng mga residente sa CHR upang humiling ng imbestigasyon sa itinayong pader ng BuCor na nakaapekto umano sa kanilang kabuhayan.

Ayon sa tricycle driver na si Teody Parmejo, apektado ang kanilang biyahe dahil ang dating 5 kilometro ang layo, ngayon umaabot na ng 12 kilometro.

Kaya ang mga pasahero lumalaki ang gastos.

"Sa halip po na pwede na po lakarin papunta po dun sa eskuwelahan sa ngayon po sinarado po yung daan... Ang layo po ng aming iikutan umaabot ng 11 to 12 kilometers... Imbes na pambili mo ng pagkain o pang araw-araw napapapunta pa po sa transportation," hinaing ng tsuper.

Ayon naman kay Cerenia Cabrera, mistulang nakulong sila sa kanilang lugar at nag-aalala sila pag nagkaroon ng emergency.

"Hindi na po kami makalabas, na-trap na po kami sa loob anong gagawin po namin na kabuhayan namin paano pang araw-araw namin. Yun ang pinaka-daanan papuntang bayan," sabi ng residente.

Sa isang pahayag, sinabi ni Muntinlupa City councilor Raul Corro na hindi pwede gamiting rason ng BuCor ang modernization law dahil hindi ito mangingibabaw sa Local Government Code at sa Urban Housing and Development Act.

Ayon naman kay Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon, isa itong panggigipit dahil may ibang paraan naman daw na puwedeng gawin kung isyu ng seguridad ang pag-uusapan.

Isang pambabastos din daw ito sa lokal na pamahalaan dahil hindi nagpaalam ang BuCor bago itinayo ang pader.

"Their justification for doing such measures are unacceptable since there are other ways to address the security concerns of the bureau," sabi ni Biazon.

Samantala, ayon kay BuCor spokesman Gabriel Chaclag, hindi nila kailangan magpaalam pa sa LGU.

"Just like any government compound... ay no need po na magpaalam sa LGU kung may road closure or road opening po. Ganun din po sa loob ng prison camp at dapat na mas mahigpit pa dahil prison camp ito," sabi ni Chaclag.

Ito na ang ikalawang beses na nagtayo ng pader ang BuCor na mistulang sinarhan ang insular road sa Barangay Poblacion.

Nagreklamo na noon ang mga residente at kinondena ito ng lokal na pamahalaan.

Nagpasa ng resolusyon ang konseho na nakikiusap sa Department of Justice na imbestigahan ito at pabuksan agad ang access road.

Nanindigan na noon ang mga opisyal ng BuCor na nasa jurisdiction nila ang kalye at bahagi ito ng modernization ng ahensiya.

Kailangan din daw itong isara dahil sa isyung pang seguridad.

—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News