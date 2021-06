Dumaguete itinuturing ng research group na 'area of most serious concern' sa labas ng NCR

Watch more in iWantTFC

Itinuturing ng OCTA Research Group na "area of most serious concern" sa labas ng Metro Manila ang Dumaguete City dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 doon.

Ayon sa OCTA, na binubuo ng mga ekspertong nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data, naitala ang 129 porsiyentong one-week growth rate at 70 porsiyentong average daily attack rate (ADAR) sa lungsod.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dumaguete Mayor Felipe Remollo na isa sa dahilan kung bakit sumipa ang kaso sa kanilang lugar ay dahil sa mga taong umuwi mula National Capital Region.

Sa ngayon, higit 200 ang active cases sa lungsod, kaya umapela rin si Remollo na dagdagan ang supply ng kanilang bakuna.

Ayon sa OCTA, itinuturing ding areas of concern ang Iloilo City, Butuan, Tacloban at Polomolok, South Cotabato.

Dahil sa mataas sa one-week growth rate at ADAR, itinuturing namang emerging hotspot ang Tagum, Legazpi City at Tagbilaran.

Mismong ang Department of Health (DOH) ng Western Visayas ang nagkumpirma na nasa "high risk" ngayon ang rehiyon.

Nangunguna ang Bacolod City sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Naka-lockdown naman hanggang Biyernes ang munisipyo ng Alimodian, Iloilo matapos makapagtala ng 3 bagong kaso ng COVID-19 sa mga empleyado.

Patuloy namang nananawagan ang DOH sa mga lokal na pamahalaan na gawin ang lahat para mapaikli ang bilang ng araw sa pagitan ng pagkaka-detect ng isang taong positibo sa COVID-19 at sa araw na siya'y ma-isolate.

Sa buong bansa, umaabot sa higit 6 na araw bago ma-isolate ang taong positibo sa sakit, ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Bagaman 5 araw ang target ng DOH para ma-isolate ang isang may sakit, pinakamainam umano kung magagawa lang ito sa loob ng 1 o 2 araw.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News