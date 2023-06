TINGNAN: PH Independence Day picnic sa The Netherlands

SPAARNWOUDE - Dinumog ng mga Pinoy sa The Netherlands ang taunang Philippine Independence Day picnic na ginanap nitong Sabado, June 10 sa Spaarnwoude Festival terrain.

Hindi ininda ng libo-libong dumalo ang init para mag-picnic at matikman ang iba-ibang pagkaing Pinoy at produkto mula sa mahigit isandaang vendors at para mapanood ang mga nagtanghal sa palabas.

Tampok ang Pinay comedianne Giselle Sanchez sa tanghalan. Nag-perform din ang mga Pinoy sa Netherlands na sina Michelle Marie, Daria Loubelle, Danique Lazona, Phil Scholte, Kayleigh, Fer Rivero, Lavils Santiago, Tina, Sam Sterdam, Angel at Sabas Sisters.

Nagpa-zumba rin sina Walter, Maan, Rhiza at Cordillera dancers ng Mabikas Foundation. Mas pinasaya din ang picnic ng mga bandang Zuid Boarders, Valrivia Band, De Palabra, JWB Band, Stainless Longganisa, Daddy's Day off at French Garden.

Bukod sa mga palabas at mga pagkain, may independent film festival din, libreng hilot workshop mula kay Hilario Robis, may auction at art workshop din ng ‘Art with a Heart’ nina Victor Cantal, Chelony Lelieveld, Nickole Tomacruz, Marites van Vianen at Amy Obien.

Naging hosts ng event ang talented Pinoys at Dutch na sina Charlie Curilan, Sam Sterdam, Angel Axinto at Pedro Pinduko. Ang picnic ay itinataguyod ng Kalayaan Fiesta Foundation Netherlands (KFFN).

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa The Netherlands, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.