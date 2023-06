PANOORIN: PH flag ibinandera sa Burj Khalifa

DUBAI - Samu’t saring reaksyon ng mga Pilipino sa Dubai, UAE nang ipinakita ang watawat ng Pilipinas sa pinakamatas na gusali sa buong mundo, ang Burj Khalifa bilang bahagi ng selebrasyon ng 125th Philippine Independence Day.

Pakinggan ang mensahe nIna Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ferdinand Ver, Philippine Consul General ng Philippine Consulate in Dubai and Northern Emirates Renato Duenas Jr at mga Filipino Community leaders na sina Ericson Reyes, Jason Bucton, at residente ng Dubai, Jacinto Gonzaga.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: