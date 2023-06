MAYNILA—Ibinida ng MMDA na mas gumaan na ang traffic sa EDSA ngayon kumpara ng bago mag-pandemya. Pero giit naman ng isang transport advocacy group, hindi ibig sabihin nito ay mas maginhawa na ito para sa publiko.

Sa tala ng MMDA, nitong Mayo ay nadagdagan ng 20,000 sasakyan ang dumaraan ngayon sa EDSA kumpara noong bago magpandemya.

Pero kahit mas mataas ang volume ng mga sasakyan, mas bumilis umano ngayon ang biyahe sa nasabing highway. Isa sa dahilan ayon sa MMDA ay ang paglagay ng exclusive lanes para sa bus carousel o ang busway.

Dahil dito, mas bumilis din anila ang biyahe ng mga bus. Ang dating 2 oras mula Monumento papuntang Baclaran ay naglalaro na lang umano sa higit 1 oras.

Sang-ayon naman ang ilang commuters at drivers ng EDSA bus carousel na mas maikli ang travel time ngayon.

Pero ayon sa isang traffic expert, hindi ibig sabihin nito ay mas maginhawa at ligtas na ito sa commuters at motorista.

Giit ng Alt Mobility PH, hindi dapat speed o bilis lamang ang basehan ng improvement, kundi ay mas maraming tao dapat ang nakikinabang sa naturang highway.

Ayon sa ilang taxi at ride-hailing app drivers, mas hirap pa rin sila kumita ngayon kumpara bago-mag pandemya kaya naman iniiwasan pa rin nilang dumaan sa EDSA.

Paalala ng Alt Mobility PH, ang EDSA at iba pang highway ay hindi lang para sa mga sasakyan. Dapat umanong prayoridad sa kalsada ay ang mga tinatawag na vulnerable sector tulad ng mga pedestrian at bikers.

Isa sa mga mungkahi nila ay lagyan ng pedestrian lane ang EDSA patawid sa busway, at siguraduhing may tuloy-tuloy na network ng bike lanes, side walk, at pedestrian lanes.

Dagdag ng Alt Mobility PH, hindi lang ito responsibilidad ng MMDA at dapat makipagtulungan din ang mga lokal na gobyerno at iba pang ahensya ng pamahalaan.