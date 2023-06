Mga dating staff inalala si ex-senator Biazon

The public viewing and wake for Former Senator and military General Rodolfo Biazon begins today at the Heritage Memorial Park in Taguig City. June 13, 2023. Biazon, 88, died on Independence day after battling lung cancer. Maria Tan, ABS-CBN News

MAYNILA — Maunawain. Mandirigma. Ganitong ang alala ng mga dating staff at aide sa namayapa na dating senator na si Rodolfo Biazon.

Sa unang araw ng public viewing nitong Martes, nag-alay ng misa ang mga kaanak, kaibigan at naging katrabaho ni Biazon sa burol nito sa Heritage Park sa Taguig City.

Isa sa mga nagbigay pugay kay Biazon ang naging matagal na staff nito sa Senado na isa na ngayong hukom sa Pasig City.

Binalikan ni Pasig Metropolitan Trial Court Judge Jong De Guzman ang pagsisimula niya noong 1992 bilang isa sa mga staff ni Biazon sa unang termino nito bilang mambabatas.

Ayon kay De Guzman, "advance" mag-isip si Biazon at palaging gusto ng aksyon agad.

Bagama't maituturing aniyang naging “rough” ang mga unang buwan ng kanilang pakikipagtrabaho kay Biazon, isa aniyang boss si Biazon na handang makinig sa kanila at sa publiko.

Kuwento pa ni De Guzman, hindi basta-basta nakukontento si Biazon sa kung ano lang ang kanyang mga nababasa dahil sinisiguro nitong bumababa siya sa mga taong kanyang pinaglilingkuran para alamin ang katotohanan.

“I never look at him as a politician, he’s always a public servant to my eyes,” aniya.

Marami aniyang kuwento si Biazon na bagamat paulit-ulit ay gusto pa rin nilang naririnig.

“Nung time ng coup, time niya sa PMA, pag may kausap siyang general, pag nagsimula na siya, dire-diretso na yun,” ani De Guzman.

Maunawain aniya si Biazon bilang boss at palaging nakasuporta sa kanila bilang mga staff nito.

Ang chief legislative officer ni Biazon na si John Maglalang na 18-taon na nagsilbi sa kanya, 12-taon dito ay sa Senado at 6 na taon sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

"Tatang" ang naging tawag nila kay Biazon na palagi aniyang ipinararamdam sa kanila na bahagi sila ng kanyang trabaho at mga desisyon para sa bansa.

“In the 18-years that I worked with him, I observed that 'Tatang' always made his staff feel that they were part of his work in the decisions that he made and his visions and aspirations for the country. That is why I used the work with him instead of work for him,” sabi ni Maglalang.

Aniya, si "Tatang ay patuloy na naging 'warrior' kahit pa sa panahon nang kanyang pagreretiro sa paraang kanyang alam para sa kapakanan ng bansa."



