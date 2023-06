MAYNILA - Nailipat na sa Heritage Memorial Park sa Taguig City ang labi ni dating senador at Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Rodolfo Biazon, Lunes ng gabi.

Kinumpirma ng pamilya Biazon ang pagpanaw ng dating opisyal nitong umaga ng Araw ng Kalayaan.

Sa unang gabi ng lamay, inalala ni Monchie Biazon ang makulay na buhay ng asawa na tinawag niyang "family man."

"I remembered him to have been honest and faithful to his family... It’s so hard to find a man like that," aniya.

Inihayag din nitong mas nais niyang alalahanin ang yumaong asawa bilang isang militar.

"I was unhappy when he joined the Senate. Parang sa soldiery, mayroong discipline. Even now, that’s what he taught my children," sabi nito.

Taong 2022 nang ma-diagnose si Biazon na may stage 2 lung cancer.

Sabay na bumisita sa lamay ng dating senador sina AFP Chief of Staff Gen. Andres Centino at Army Chief Lt. Gen. Romeo Brawner Jr.

"Sa interment, may mga ceremony tayo na gagawin. [21 gun salute] will be part," ani Centino.

Nakiramay rin si retired Marine Col. at Medal of Valor awardee Ariel Querubin.

Sa wake schedule na inilabas ng pamilya Biazon, magsisimula ang public viewing sa Hunyo 13 hanggang 18, mula alas-10 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi.

Sa ika-19 ng Hunyo, dadalhin sa Senado ang mga labi ni Biazon para sa necrological service. Magkaroroon rin doon ng public viewing mula alas-10 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

Matapos sa Senado, ililipat ito sa headquarters ng Philippine Marines sa Fort Bonifacio, Taguig City, na kaniyang pinamunuan noong 1987 hanggang 1989.

Kilala sa palayaw na "Pong", nagtapos si Biazon sa Philippine Military Academy noong 1961 bilang "class goat". Pero kalaunan, siya ay naging Superintendent ng PMA noong 1986 hanggang 1987, at AFP chief of staff noong 1991.

Una siyang nahalal bilang senador noong 1992, at nagsilbi nang ilang termino.

Nakatakdang ihatid sa kanyang huling hantungan si Biazon sa Hunyo 20 sa Libingan ng mga Bayani.

