50 pulis kabilang ang 2 heneral, inireklamo sa Ombudsman dahil sa 'shabu bust'

Sinampahan na ng Philippine National Police at National Police Commission ng reklamong kriminal sa Office of the Ombudsman ang 50 pulis na sangkot umano sa pagkakasabat ng 990 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre 2022.

Sabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos, kabilang sa kanilang isinampang reklamo sa Ombudsman ay ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti Graft and Corrupt Practices Act; paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act; paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code o falsification; Article 183 o perjury; Article 184 o false testimony; Article 217 Malversation of public property at Presidential Decree 1829 o obstruction of justice.

"Of these 50 respondents, 48 appeared on the CCTV video. And [an] additional 2 officers have been charged on the basis of conspiracy with the 48," ani Abalos.

Bukod sa reklamong kriminal, nagpapatuloy naman ang Napolcom sa administrative proceedings nito laban sa mga sangkot na pulis.

Nakumpleto na ng Napolcom ang pre-charge investigation sa 48 na nakita sa CCTV video at inaasahan na ilalabas na nito ang resolusyon sa susunod na 15 araw.

Sa 50 inireklamo sa Ombudsman, 12 ang commissioned officer.

Kabilang sa mga inireklamo ang mga sumusunod:

1. PLTGEN Benjamin Santos Jr.

2. PBGEN Narciso D Domingo

3. PCOL Julian Olonan

4. PLTCOL Arnulfo Ibañez

5. PLTCOL Glenn Gonzales

6. PMAJ Michael Angelo Salmingo

7. PLT Jonathan Sosongco

8. PLTCOL Dhefrey A Punzalan

9. PLT Jeffrey C Padilla

10. PLT Randolph A Piñon

11. PLT Silverio P Bulleser II

12. PLT Ashrap Amerol

Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang dalawa sa apat na opisyal ng PNP na una nang naghain ng courtesy resignation.

Sabi naman ni Napolcom Vice Chairperson Atty. Alberto A. Bernardo, posible na madagdagan pa ang reklamo na kanilang isinampa sa Ombudsman at posible na madagdagan pa ang mga sasampahan ng reklamo.

Sabi pa ni Bernardo, may nabuo na silang teorya kung paano umabot sa 990 kilos ang shabu na narecover.

"Bago makarating sa lungsod ng Maynila, dumaaan yan sa isang lungsod pa. Mayroon ding silang ginawang sinumpaanf salaysay na itong pinagdaanan umano ng 990 ay dating safe house ng mga taong ito," Bernardo.

