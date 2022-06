Philippine Eagle, pinakawalan sa Sarangani

Watch more News on iWantTFC

DENR Soccsksargen

MANILA -- Isang araw matapos ang ika-124 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, isang Philippine Eagle ang pinakawalan muli sa natural nitong tahanan sa Mount Busa sa Maitum, Sarangani Province ngayong Lunes, Hunyo 13.

Si "Sarangani eagle" ay isang lalaking Philippine Eagle na nasa 3-4 taong gulang. Nasagip ito noong Enero 2021.

Nakabaon ang isang marble sa balikat ng agila matapos tamaan ng airgun pellet.

Sumailalim ito sa isang taong rehabilitation, kabilang ang matagumpay na surgery.

Pinalakas ng Philippine Eagle Foundation at ng iba't ibang sektor ang kampanya para maproteksyonan ang mga Philippine Eagle sa pamamagitan ng community education, public awareness campaign, at volunteer forest guards training.

Ayon sa International Union for Conservation, maituturing na critically endangered na hayop ang Philippine Eagle.

-- ulat ni Hernel Tocmo

