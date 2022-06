Watch more News on iWantTFC

Tiniyak ngayong Lunes ng Manila Bay Coordinating Office na hindi na mauulit ang pagdagsa ng mga namamasyal sa tinaguriang Dolomite Beach, na naging sanhi ng paglabag ng COVID-19 health protocols.

Batay sa tala ng tanggapan noong Linggo, kung kailan muling binuksan sa publiko ang pasyalan sa Manila Baywalk, pumalo sa 20,000 hanggang 30,000 ang bilang ng mga nagpunta sa artificial white sand beach.

Pero hindi na umano mauulit ang nangyari noong nakaraang taon na overcrowding, lalo't pinalawak na rin ang beach mula 170 metro hanggang 500 metro.

"Ngayon naman itong 500 [meters] na ito ay maluwag na so 'yong maximum na 3,500 [visitors], 'pag reach natin 'yan isasardo muna namin 'yong gate," sabi ni Jacob Meimban Jr., executive director ng Manila Bay Coordinating Office.

Ngayong Lunes, bago pa man magbukas ng alas-6 ng umaga ang beach, marami na ang nakapila sa labas nito.

Pero pagdating ng tanghali hanggang alas-3 ng hapon ay nabawasan ang mga namamasyal dahil sa tindi ng init ng panahon.

Sa kabila naman ng paalala ng Department of Environment and Natural Resources na bawal maligo, may ilan pa ring hindi napigilang magtampisaw.

Kapansin-pansin din ngayong Lunes ang mga palutang-lutang at inanod sa pampang na mga basura.

Malaki tuloy ang panghihinayang ng ilang namasyal dahil malaki na sana ang iginanda ng beach pero hindi pa rin anila tuluyang maalis ang basura.

"Pinalawak lang nila 'yong lugar pero 'yong basura ganon pa rin, katulad pa rin ng dati, hindi pa rin naalis 'yong mga basura," ani Luzviminda Nicdao.

"Okay naman, parang style beach, pero madumi pa rin, kaunting linis pa," sabi naman ni Grace Partos.

Nakiusap naman ang Manila Bay Coordinating Office sa publiko na itapon sa basurahan ang kanilang mga kalat.

Bukas ang pasyalan hanggang alas-6 ng gabi.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News