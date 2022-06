Outgoing Senate President Sotto balik-Senado

MAYNILA — Balik-Senado nitong Lunes si outgoing Senate President Vicente "Tito" Sotto III.

Panoorin: Senate President @sotto_tito ibinahagi ang mga isyu na napag usapan nila ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.@ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/ZDvMqxE79p — robert mano (@robertmanodzmm) June 13, 2022

Sabi ni Sotto, kahit na naka-sine die adjournment ang Senado, kailangan niyang bumalik para pirmahan ang mga dokumento, papeles at maging pa-suweldo sa mga senador at empleyado ng Senado.

Hanggang June 29 nakaupo si Sotto at pagkatapos ay si Sen. Migz Zubiri ang tatayong Senate President Pro Tempore na gagawa ng mga trabaho ng Senate President hanggang sa pagbubukas ng susunod na Kongreso.

Ito ay habang hindi pa nagbobotohan ang mga senador kung sino ang susunod na lider ng kanilang kapulungan.

"So from July 1 to July 25 ay siya ang gagawa nitong lahat ng ginagawa ko," ani Sotto.

Sabi ni Sotto, best choice si Zubiri na susunod na lider ng Senado dahil na rin sa kanyang mahabang karanasan bilang majority leader at mga natutunan niya sa mga naunang Senate President.

Sa isyu naman ng committee chairmanship, sabi ni Sotto, alam na ni Zubiri ang gagawin lalo na kung may ilang senador ang nag-aagawan dito.

Sa ngayon, ayon kay Sotto, ang focus niya ay ang kanyang recording studio, negosyo, at oras sa pamilya.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News