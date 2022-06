MALAYSIA – Nilahukan at sinuportahan ng Kapamilya artists ang Virtual Fiesta sa Embahada 2022 na may temang “Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas” o “Rise Towards the Challenge of a New Beginning” noong June 12, 2022 na ipinalabas via livestream sa Facebook page ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia.

“Para sa ating mga kapwa Pilipino dito sa Malaysia, isang taos-pusong pagbati para sa 124 na anibersaryo ng ating kalayaan…ang nakaraang taon ay puno ng mga hamon at pagsubok na dulot ng patuloy na pananalasa ng COVID-19. Hindi lingid sa ating kaalaman ang paghihirap na nararanasan ng ating mga kapwa Pilipino. Mayroong mga natanggal sa trabaho, nawalan ng mahal sa buhay, o nawalay sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, hinaharap natin ngayon ang panibagong simula na puno ng pag-asa.

Kaugnay nito, nalulugod akong dahan-dahan na tayong nakakabangon at nagtatransition sa endemic phase ng pandemya. Nagbukas na rin ang international borders kaya marami sa ating mga kapwa Pilipino ang muling nakasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas,” pagbabahagi ni Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose sa kanyang opening remarks.

Si Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose sa kanyang opening remarks noong June 12, 2022

Dagdag pa ni Ambassador Jose: “…ipinagmamalaki ko naman na naipakita natin ang ating katatagan o ang resilience ng Filipino spirit sa kabila ng lahat ng pagsubok. Patuloy ang mga serbisyong handog ng Embahada at mga attached agencies nito para sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong…”

…makakaasa kayo na sa mga susunod na buwan, tataasan pa ang antas ng pagbibigay serbisyo para sa mga Overseas Filipino dito sa Malaysia kasama na ang pakikipag-ugnayan sa Malaysian government para sa patuloy na pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Batid namin ang inyong kahilingan na magkaroon ng selebrasyon kasama ang ating mga Filipino community members, kaya ikinagagalak namin na makasama kayo ngayong araw sa isang virtual celebration para ipagdiwang Kalayaan 2022.”

Ipinakita rin sa virtual fiesta ang BINI Kapit Lang dance-along challenge kung saan ilang grupo ng mga kababayan ang kumasa at nagpakita ng kanilang dance moves. Nagkaroon din ng Philippine Independence Day trivia game kung saan live na sumagot sa trivia questions ang mga kababayan sa pamamagitan ng comments section sa Facebook livestream ng nasabing virtual fiesta.

Kapamilya artists: (top left) BGYO at (top right) BINI na nagbigay suporta sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa pagdiriwang ng 124th PH Independence | (bottom) “Philippine Soul Diva” Klarisse De Guzman

Nagperform din sa event si Kapamilya artist and “Philippine Soul Diva” Klarisse De Guzman kung saan inawit niya ang kanyang single na “Wala na Talaga.”

“Maligayang araw po ng kasarinlan sa ting lahat. Kakalabas lang ng aking latest single entitled "Thank You" under Star Music, Star Pop, sana po suportahan nyo. Out na po sa Spotify and yung lyric video niya nasa Youtube na and soon po yung music video…,” sabi ni Klarisse.

Exclusive media partners sa Virtual Fiesta sa Embahada 2022 ang The Filipino Channel o TFC at iWantTFC.