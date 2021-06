Sara Duterte walang komento sa video na inilabas ng mga tagasuporta

Davao City Mayor Sara Duterte noong May 2019 elections. Manman Dejeto, ABS-CBN News/File

Tumangging magbigay ng komento si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa music video na inilabas ng kaniyang mga tagasuporta, na layong hikayatin siyang tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan.

Naglabas kamakailan ang grupong Ituloy ang Pagbabago Movement (IPM) ng video tampok ang mga pinaniniwalaaan nilang mga katangiang dapat taglay ng susunod na pinuno ng bansa.

Ang susunod na pangulo ay dapat may prinsipyo, maaasahan, poprotektahan ang mamamayan, may konkretong plano, matalino, at may puso, ayon sa IPM.

Bagaman hindi binanggit si Duterte sa video, ang babaeng nasa huling bahagi ng video ay nagsisilbing representasyon ng presidential daughter, ayon sa IPM.

Noong nakaraang linggo, inihayag ni Duterte-Carpio na sinabihan niya ang kaniyang ama, si Pangulong Rodrigo Duterte, na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo.

"I do not understand why 1Sambayan and the Palace are playing a slapping game about a Duterte-Duterte tandem. The President already said he does not believe I am fit to be President because I am a woman. Period," sabi ni Duterte-Carpio sa ABS-CBN News.

Nitong Enero, sinabihan rin niya ang kaniyang mga taga-suporta na hintayin na lamang ang 2034.

Noong 2016 elections, sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi ito tatakbo sa pagkapresidente pero kalauna'y tumakbo rin.

Nitong Sábado, pinangalanan ng 1Sambayan, ang koalisyon ng taga-oposisyon, ang posible nitong kandidato sa pagka-Pangulo at bise presidente sa 2022 elections.

