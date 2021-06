Mga tatakbo sa halalan 2022 dapat nang magpakilala sa publiko: mga eksperto

Watch more in iWantTFC

Oras na para pormal na isapubliko ng mga nais kumandidato sa pagka-presidente at bise presidente ang kanilang pagtakbo sa 2022 elections, ayon sa mga eksperto.

Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple at political strategist na si Armand Dean Nocum, tila last minute strategy ang pinaiiral ng mga posibleng kandidato.

Pero dapat na umanong tigilan ang paramdam, at pormal nang mag-anunsiyo at magpakilala sa publiko ang mga gustong tumakbo.

"Panahon na maglitaw ang kandidato. Wala nang oras. Nage-expect na ako by end of this month... dapat magkaroon na tayo ng totoong kampanya. Naging uso ang last minute eh, taktika na 'yan pero nagsimula na ang election season ngayon, obligado ka na magpakilala," ani Casiple.

"Dapat lumitaw na sila. Ngayon nga too late na. Dapat end of this month na para ma-declare na nila, to their advantage to come forward na talaga," ani Nocum.

Tingin din ng dalawa, tila nagpapakiramdaman pa ang mga kandidato dahil sa posibilidad na makalaban ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

"Kasi si Mayor Sara, she has the resources and backing ng tatay niya... Ang reading namin diyan masyado malakas si Mayor Sara, nag-iisip ('yong iba) kung may chance talaga," ani Nocum.

"Given na malakas ang administrasyon, eh delikado 'yon. Given kaya siguro tumatagal, walang nagsasabi," sabi naman ni Casiple.

Nauna nang sinabi ng presidential daughter noong nakaraang linggo na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo.

Noong Sabado, inilabas ng 1Sambayan ang listahan ng nais nilang suportahan sa pagkapangulo at bise presidente.

Kasama rito sina Vice President Leni Robredo, dating senador Antonio Trillanes, Sen. Grace Poe, CIBAC Party-List Rep. Eddie Villanueva, human rights lawyer Chel Diokno, at Batangas Rep. Vilma Santos-Recto.

Pero kasunod nito, agad nagsabi sina Poe, Santos-Recto, Villanueva at Diokno na hindi sila interesadong tumakbo.

Sa Oktubre nakatakda ang paghahain ng certificate of candidacy para sa mga nais tumakbo sa halalan sa susunod na taon.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News