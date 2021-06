Mga eksperto pabor sa pagluluwag ng quarantine restrictions sa NCR Plus

Pabor ang OCTA Research Group sa pagluluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal province dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lugar.

Sa panayam ngayong Linggo ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Guido David na suportado nila sa OCTA ang panukalang ilagay sa ordinaryong general community quarantine (GCQ) ang NCR Plus.

Bukod sa pagbaba ng mga kaso, bumaba na rin ang reproduction rate sa 0.72 sa Metro Manila habang bumaba rin ang positivity rate sa 8 porsiyento.

Sang-ayon din ang OCTA, na binubuo ng mga ekspertong nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data, sa pagluluwag sa ilang establisimyento at pagdagdag ng mga industriyang puwedeng mag-operate.

"Sinu-support natin 'yan because at this time, gumaganda naman ang situation sa NCR... We can take some risks na pagbubukas ng businesses. So far, wala pa naman tayong nakikita community transmission sa businesses," ani David.

Nauna nang sinabi ng Malacañang na posibleng ilagay sa ordinaryong GCQ ang NCR Plus.

Ayon kay David, dapat bantayan din ngayon ang mga lokal na pamahalaan ng Bacolod, Dumaguete, Tacloban at Iloilo dahil sa mga kaso ng COVID-19.

Bahagya naman aniyang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa Davao City.

Ayon kay David, bumababa ang kaso sa Metro Manila dahil sa pagpapatupad ng mga mahigpit na quarantine restriction at hindi dahil sa vaccination rollout.

Nakadagdag din, ayon kay David, ang pagtutok sa hospitalization rate at pagpapaigting ng contact tracing.

Para naman kay ABS-CBN data analytics head Edson Guido, mas makakatulong kung pananatilihin muna ang general community quarantine with restrictions sa NCR Plus.

Ayon kay Guido, kung ikukumpara kasi ang datos sa pre-surge days na Enero hanggang Pebrero, nasa 430 cases lang kada araw ang NCR.

Ngayon, ang kaso ng NCR ay pumapalo sa 850 cases per day, doble sa bilang bago magkaroon ng surge o pagtaas ng kaso noong Marso at Abril.

"Para sa akin, kung may momentum, sana ma-maintain natin 'yong momentum. At the same time, dagdagan natin 'yong vaccine para tuluy-tuloy na," ani Guido.

Ayon din kay Guido, bukod sa NCR Plus, dapat ding bantayan ang Visayas.

"'Yong Visayas ang kailangan talaga natin bantayan natin ngayon dahil tuluy-tuloy 'yong pagtaas na nakikita natin," aniya.

-- Ulat ni Robert Mano, AS-CBN News