Bayanihan para mapatayuan ng bahay ang isang pamilya sa Sorsogon, isinabuhay

Sinimulan nitong Linggo ang bayanihan para mapatayuan ng bahay ang pamilya Japson sa Barangay Buenavista West District, Sorsogon City. Courtesy of Rowan Celestra

SORSOGON CITY - Sinimulan nitong Linggo ang bayanihan ng mga residente sa Barangay Buenavista West District, Sorsogon City para mapatayuan ng bahay ang pamilya Japson.

Simula nang masira ang bahay ng pamilya ng mga nagdaang bagyo, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong mapaayos ito. Kaya sa maliit at pinagtagpi-tagping bahay nagtiyagang tumira ang pamilya.

Anim na taon nang nagdaan nang magka-mild stroke ang nanay na si Amalia, kaya bigo siyang matulungan sa paghahanap buhay ang asawa para sa tatlo nilang anak.

Hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa bilang tagaluto. Dalawa sa mga anak ng pamilya ang nag-aaral sa Buenavista Elementary School sa Sorsogon City.

Hindi nagdalawang-isip ang principal ng paaralan na si Rowan Celestra na tulungan ang pamilya para mabigyan sila ng maayos at disenteng tirahan.

"Bumista kasi kami sa kanila nung December last year dahil nag-gift giving kami sa mga estudyante namin. Tapos, nung nakita namin yung bahay, nila naawa kami. Kasi umaasa kami sa mga bata na mag-aaral, umaasa kami sa magulang na tutulong sa pag-aaral ng mga bata dahil distance learning," aniya.

"Pero how can they really help kung ganun ang sitwasyon? Kaya nakiusap ako sa barangay council if they could do the bayanihan. Kung makikita mo yung picture, hindi bahay eh. Yero ang bubong, pero yung dingding ng bahay, mga tarpaulin lang nilagay. Super liit sa loob, siguro mga 1-2 meters parang ganun."

Ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng maayos na bahay para sa pamilya Japson ay mula kay Celestra at mga donasyon ng kanyang mga kaibigan, grupo at organisasyon.

"Simple pero maayos na bahay ang ipapagawa namin. And it's really a community effort. Hindi naman talaga sa akin lahat. Ako lang nag-mobilize, kung sino pwede makatulong. May friend ako na nag-post sa social media regarding the situation. Kaya, 'yun, marami na rin nagpaabot ng tulong," ani Celestra.

Dagdag niya, nais niyang ipagdiwang ang kaniyang kaarawan sa Hunyo 26 kasama ang pamilya Japson.

"Ang pagtulong kasi, nasa sa atin yan eh. At yung mga nangangailangan ng tulong ay nasa paligid lang natin. Ito yung pagkakataon na ma-share din natin sa iba ang ating resources para makatulong, lalo na sa mga pamilyang nangangailangan," aniya.

Sa mga nais pang tumulong sa pamilya Japson, maaaring magpadala sa pamamagitan ng GCash: Rowan Celestra - 09953414861

-- Ulat ni Karren Canon

