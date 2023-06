DILG chief Abalos bumisita sa Albay

MAYNILA -- Bumisita Lunes ng hapon sa Albay si Interior Secretary Benhur Abalos Jr.

Nakipagpulong ang kalihim sa ilang mayor ng mga munisipyo at siyudad sa lalawigan na apektado ng pag-alburoto ng Bulkang Mayon. Nakipag-usap din ito sa gobernador ng probinsya.

Pinuntahan din ni Abalos ang Anislag Relocation Site sa Daraga, Albay kung saan lumikas ang ilang residente ng Barangay Miisi sa bayan ng Daraga, Albay.

Namigay rin ito ng relief goods.

Ayon kay Abalos, maglalagay ang PNP ng mga chokepoints sa paligid ng bulkan para hindi na makapasok ang mga nais bumalik sa danger zone.

"Imagine mo kung ito ang Mayon. Imagine niyan lalagyan ng chokepoint para wala nang makakabalik dahil lahat at halos dito sa evacuation center. So ang importante is you really save lives not only that pakatapos nito of course they have to maintain peace and order kung sakali man worst case scenario kung magkaka-looting whatever, which I think wala pa naman, ang importante ngayon ang choke point para huwag mapunta sa danger zone," ani Abalos.

Nakiusap si Abalos sa mga magsasaka sa sumunod sa abiso ng pamahalaan.

"Kaysa naman maapektuhan ang buhay nila sa mga nakikinig po nating mga kababayang magsasaka ito po ay para sainyo. Buhay niyo po ito buhay ng pamilya niyo sana po sumunod tayo," dagdag ni Abalos.

Ayon kay Bicol Police Regional Director Patrick Obinque, 34 na choke points ang ilalagay ng Philippine National Police sa paligid ng bulkan. Isang team ng PNP ang nakalagay sa bawat chokepoint.

“Sinisiguro po namin na yung mga taong nag-evacuate o lumisan sa kanilang lugar ay hindi na muna makabalik not until na sabihin nila na pwede na silang magsibalikan,” ani Obinque.

Naka-heightened alert na rin ang PNP. Ibig sabihin kanselado na ang off ng mga pulis.

Nasa 620 na personnel ang naka-deploy ng PNP.

Humingi na rin sila ng dagdag na pulis sa ibang probinsya.

