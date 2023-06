Biyaheng Sablayan-Coron umarangkada na

Umarangkada na ang barkong bumibiyahe mula Sablayan, Occidental Mindoro at Coron, Palawan, at pabalik. Screenshot mula sa video ng Sablayan LGU

Magkalapit pero kapwa mahirap marating. Ganoon ang kalagayan noon ng mga bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro at Coron sa Palawan.



Pero sa pagbubukas ng kauna-unahang ruta ng barko ng Shogun Shipping Co., Inc. , ang dating dalawang magkalayong lugar ay tila pinaglapit na.



Umarangkada na ang biyahe ng fastcraft na Island Biri mula Sablayan, Occidental Mindoro patungong Coron, Palawan.



Napuno agad ito ng mga pasaherong turista na nais makapamasyal at masilayan ang ganda ng Coron.



Ilan sa unang mga pasahero ay ang pamilya ni Micah Lacsamana, na excited na makapamasyal sa Coron nang unang mabalitaan na may bagong ruta ng barko.



“Alam naman natin sa loob at labas ng bansa napakagandang tourist spot ang Coron , mahalaga po sa amin na makapunta sa Coron bilang isang pamilya...masarap po i-enjoy na makapunta sa ibang lugar para ma-enjoy din 'yong kanilang ipinagmamalaki “ sabi ni Lacsamana.



Ayon kay Sablayan Mayor Bong Marquez, dati ay kailangan pang bumiyahe pa-Metro Manila ng mga taga-Sablayan at sumakay ng eroplano para lang makarating ng Coron.



Ngayon, sa loob ng apat na oras ay makakarating na umano ang mga taga-Sablayan at iba pang mga taga-Mindoro sa kalapit nilang bayan.



Ayon pa kay Marquez, malaki ang maitutulong ng pagbubukas ng bagong ruta ng barko para sa pagpapalakas ng turismo ng Sablayan at Coron.



Inaasahang lalakas din ang ekonomiya dahil magbubukas din ito ng kalakalan ng mga produkto ng dalawang bayan.



“Itong ruta... ay higit pang magpapalakas ng ating turismo, agrikultura , 'yong economic trade, na isa sa napaka-importante. Ito kasi 'yong pagpapalitan ng mga kalakal ay mahalagang component ng economic development” sabi ni Mayor Marquez.



“It’s a dream come true for us “ sabi naman ni Coron Mayor Mario Reyes.



Isa sa mga excited na pasahero ay ang negosyanteng si Ted Soria, na nag-iisip na ng magandang negosyo na dadalhin niya sa Coron mula sa Sablayan.



“Baka puwede kami makapagdala ng bigas saka may produkto kami sa atin sa Sabalayan [na] baka puwede namin ibenta doon,“ ani Soria.



Naging makahulugan din ang unang biyahe ng Island Biri dahil sa barko mismo napiling idaos nina Eugene Candor at Erminda Villaflores ang kanilang kasal.

Kapuwa balo sina Candor, 56 at Villaflores, 59.



Samantala, may 162 seating capacity ang Island Biri, kung saan 36 para sa business class at 126 para sa tourist class.



Ayon kay Vicente Cordero, chief executive officer ng Shogun Shipping, nakikita nila na malaki ang potential ng Sablayan bilang gateway to Coron at pinag-aaralan nila na magdagdag pa ng biyahe.



Tatlong beses ang biyahe ng Island Biri sa loob ng isang linggo. Umaalis ito ng Sablayan port ng alas-7 ng umaga habang ala-1 ng hapon naman umaalis sa Coron.



Nasa P2,700 ang pasahe para sa tourist class at P3,200 sa business.