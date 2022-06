Quezon City nanatiling nasa Alert Level 1 sa COVID-19

Nilinaw nitong Sabado ng gabi ng Quezon City Health Department na ang "leaked slide" na nagpapakitang nasa "yellow status" ang siyudad ay paghahanda sa mas pinaigting na monitoring ng COVID cases.

Sa isang zoom conference, sinabi ni Dr. Rolly Cruz, head ng QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit, totoong sa kanila ang kumalat na kopya ng COVID report slide ng lungsod.

Subalit giit niya, ito’y gagamiting gabay ng kanilang tanggapan para sa paghahanda ng mga kinauukulan at hindi para magdulot ng pangamba sa taumbayan.

"The leaked slide is different from the COVID-19 classifications that the national government is using— the alert level," dagdag ni Dr. Cruz.

Tatlo ang kulay ng COVID Warning System ng Quezon City—- white, yellow at red.

Mayroon itong apat na indicators—-ang Daily Attack Rate, Positivity Rate, Moving Average Rate at Reproduction Rate sa nakalipas na pitong araw.

Sa ilalim ng White Status ang kaso ng COVID-19 ay below average at stable.

Sa Yellow Status, 3 sa 4 na indicators ang tumaas at may posibilidad ng surge sa susunod na 14 na araw.

Sa "leaked slide" ng QC-CESU, makikitang nasa Yellow Status ito dahil sa June 9, 2022 report, umakyat sa 26 ang daily average cases sa lungsod.

Mas mataas ito ng 111.76 porsiyento sa naitala noong mga nakalipas na linggo na naglalaro lamang sa 11-12 cases.

3.10 porsiyento ang kanilang average testing positivity rate, pasok ito sa 3%-5% bracket sa ilalim ng Yellow Status.

3.4 naman ang Forecasted Reproduction rate sa lugar—- pasok rin sa 1-4 bracket sa ilalim ng Yellow Status.

Kung tumaas ang bilang ng 4 warning indicators ay isasailalim na ang siyudad sa "red status."

"Quezon City is still under Alert level 1," sabi ni Cruz.

Dahil sa namonitor na pagtaas ng daily average cases, mas paiigtingin ng lungsod ang COVID-19 vaccination drive.

Mas tutukan nila ang mobile at barangay vaccination upang mas maraming residente pa ang mahikayat na tumanggap ng bakuna.

Libre rin ang COVID-19 test para sa lahat ng nagpapakita ng flu-like symptoms.

Paalala ng CESU sa mga residente, patuloy na magsuot ng face mask at maging ang mga bata ay pabakunahan kontra COVID.