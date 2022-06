Ihiniga sa stretcher si Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos mawalan ng malay sa gitna ng pagdiriwang ng Independence Day sa Rizal Park sa Maynila ngayong Hunyo 12, 2022. ABS-CBN News

Nahilo at hinimatay si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kasagsagan ng programa kaugnay ng Independence Day ngayong Linggo sa Rizal Park sa Maynila.

Sa isang cellphone video, makikita ang pagkawala ng malay ng kalihim at unti-unting pagbagsak.

Sinubukan pa ni Manila Mayor-elect Honey Lacuna na saluhin ang 73 anyos na kalihim, na agad itinakbo sa ospital.

Pero ilang oras matapos ang insidente, nag-post sa kaniyang Facebook page si Lorenzana.

Sinabi niyang ang kakulangan ng pahinga ang posibleng sanhi ng kaniyang pagkahilo.

Kagagaling lang umano ni Lorenzana ng Singapore at napakainit din ng panahon sa may Rizal Park.

Pero gaya aniya ng kasabihan, ang tunay na sundalo ay mabilis bumabangon kapag bumagsak.

"I’m fine now. Just resting since the results of the tests conducted earlier are okay," sabi niya.

Nagpasalamat din si Lorenzana sa mga nagpaabot ng pag-aalala sa kaniya.

Kinamusta naman via video call nina Pangulong Rodrigo Duterte at Sen. Christopher "Bong" Go si Lorenzana, kung saan sinabi nito sa pangulo na nasa maayos na siyang kalagayan.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News