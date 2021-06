Media prof: Gastusin sa social media ng mga tatakbo sa halalan, kailangang busisiin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinayuhan ng isang eksperto ang publiko at ang Commission on Elections (Comelec) na maging mapanuri sa mga naglilipanang troll, sa harap ng aniya’y nagiging diskarte ng mga politiko habang papalapit ang eleksyon sa 2022.

Sa harap ito ng mga nabubunyag umanong mga troll farm na pakana ng ilang opisyal ng gobyerno.

Ayon kay University of the Philippines - Diliman Journalism and Ethics Professor Rachel Khan, dapat busisiin mabuti ng Comelec ang mga ginagastos ng mga politiko sa halalan, lalo na at pinapalakas ngayon ang paggamit ng social media sa pangangampanya dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Siguro dapat kung nagmomonitor sila, inuusisa nila yung expenses yung mga vague, iusisa pa nila kasi normally hindi 'yan naka-record… Bakit mo irerecord na ‘Nag-hire ako ng troll’? Walang black and white so dapat kung hindi nila ma-pinpoint na 'saan mapupunta ang expense na ito?' - dapat itanong pa nila. Usually lalabas yan [under] 'personnel'. [Tanungin niyo]: Bakit ganiyan karami ang hina-hire?' Mahirap i-trace pero baka a few ma-track pa natin," ani Khan sa panayam sa Teleradyo, Biyernes.

Una nang ibinunyag ni Senador Panfilo "Ping" Lacson na may Undersecretary umanong nasa likod ng mga troll farm na nagpapakalat ng mga propaganda.

Bagay ito na ikinaalarma rin ni Khan, lalo't maaaring galing sa gobyerno ang pera o kaya kagamitan ang ginagamit para rito.

Aniya, mas dapat mag-ingat ngayon ang publiko sa bagong diskarte ng mga troll ngayon ay ang magsimula ng away sa pagitan ng mga ordinaryong mga netizen at bumitaw pagkatapos.

Dahil kasi dito, nagiging mahirap na matunton ng mga netizen kung troll ang nakkaaaway nila online.

"The thing is ano eh, it’s very hard to detect if they’re trolls or not dahil may mga ordinary citizens na dahil nasa Facebook o social media, nakakalimutan na tao na kausap nila at lumalabas ang pagkabastos at hindi sila nagrerespeto ng tao so ginagamit ng trolls, pinapalaki nila 'yon. Ang normally ginagawa nagpo-provoke sila ng ordinaryong tao para nag-aappear na mas marami sila,” ani Khan sa panayam.

At sa pagpapalakas ng paggamit ng social media ngayong halalan, ipinayo ni Khan na maging mapanuri ang mga netizen na i-check kung aktibo ang nakakausap na account sa social media.