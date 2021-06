Barangay kagawad, tiklo sa buy-bust ops sa Iloilo

Nakumpiska sa suspek ang nasa 15 sachet ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Oton, Iloilo. Larawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency-6

Arestado ang isang kagawad ng Barangay sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Abilay Norte sa Oton, Iloilo.

Nabilhan umano ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang P5,000 ang suspek na kagawad ng Barangay Talaba sa Badiangan.

Bukod dito, nakuha rin mula sa kaniya ang 15 iba pang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng P100,000, dalawang baril at mga bala.

Itinuturing na high-value target umano ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 6 ang suspek na nagsusupply ng droga sa lungsod ng Iloilo at kalapit na mga probinsiya.

Sangkot din ang suspek sa robbery hold-up at gun-for-hire, ayon sa PDEA 6.

Nakatakdang sampahan ang suspek ng mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.

- - Ulat ni Rolen Escaniel