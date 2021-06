Araw ng Kalayaan, ginunita sa Luneta

MAYNILA - Pinangunahan ni Justice Secretary Menardo Guevarra at Manila Mayor Isko Moreno ang selebrasyon ng ika-123rd Araw ng Kalayaan sa Rizal Park sa Maynila, Sabado ng umaga.



Nagkaroon ng flag-raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng bayaning si Jose Rizal.

PANOORIN: Flag raising ceremony sa Rizal Park sa Maynila ngayong Araw ng Kalayaan. pic.twitter.com/Mchh2ikCiC — Jekki Pascual (@jekkipascual) June 12, 2021

Kasali rin sa programa sina Rene Escalante, tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, at Cecille Romero ng Komite sa Pagpapaunlad ng mga Pambansang Liwasan.

Hindi na nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte, pero nagpadala naman siya ng video message.

Pinangunahan ni DOJ Sec.Menardo Guevarra at Manila Mayor Isko Moreno ang ika-123 Philippine Independence Day sa Rizal Park. pic.twitter.com/pUuiikI0d5 — Jekki Pascual (@jekkipascual) June 12, 2021

Sa mensahe, nakiisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng bansa sa Araw ng Kalayaan at sinabing makakabangon ang bansa sa gitna ng pandemya.

"The challenges of past years have tested our character as a nation. Each of us have been called upon to be heroes in our right, fighting for our survival and devoting ourselves to the common good just as our heroes did more than a century ago."

Dagdag niya: "We will overcome the challenges brought by this pandemic."

Isinara naman ang Roxas Boulevard sa harap ng Rizal Park sa oras ng programa. May mga pulis sa lugar para magbantay sa Roxas Boulevard sa kanto ng T.M. Kalaw at sa may kanto ng Katigbak Drive.