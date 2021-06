ALAMIN: Mga kondisyon para makalabas ang fully vaccinated seniors

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Hindi na makapaghintay ang street food vendor na si Cynthia Cobangbang na makumpleto ang 2 dose ng COVID-19 vaccine.

Ito ay matapos ang anunsiyo ng pamahalaan na maaari nang lumabas ang mga fully vaccinated senior citizen sa mga lugar na nasa general at modified general community quarantine.

Sa nakalipas na taon, hanggang sa labas lang ng bahay niya siya nakatengga.

“Nahirapan kami sa loob ng bahay, hindi makagala. Nanghihina kami. Sanay kaming gumagalaw kami,” ani Cobangbang.

Pero may ilang kondisyon: 2 araw pa matapos makumpleto ang ika-2 dose puwedeng lumabas ang mga senior. Dapat lagi rin nilang dala ang kanilang vaccination card, na patunay na fully vaccinated na sila.

Limitado lang din muna ang puwedeng tawirin ng mga matatanda at bawal ang inter-zonal travel.

Iyon nga lang, kakaunti pa lang ang mga bakunadong senior citizen. Nasa 5% ng 8 milyong target pa lang sa katunayan ang fully vaccinated, ayon sa DOH.

Nakikita ng DOH na dahilan ang mismong takot ng mga senior na mahawahan ng COVID-19.

"Nakikitang usual reason kung bakit, hindi lang hesitancy. Meron na ring parte ng access sa bakunahan. Marami sa nakakatanda takot pa rin lumabas. Ang iba naman nahihirapan sumakay ng sasakyan o bedridden, kaya ang LGUs natin nag-iikot na talaga para sa ating senior citizens para tumaas ang pagbabakuna sa mga nakakatanda,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Naniniwala ang DOH na ang pagluluwag ng restrictions ng mga senior citizen ay makakahikayat pa ng mas maraming matatanda na magpabakuna.



“That is one of the objectives, isa lang ’yan bakit pinapayagan lumabas, but the major objective—makapag-exercise man lang sila, that’s good for their mental health. Yung iba, sa tingin namin, kung sakaling makita nilang pinapayagan na ang ibang matatanda na makalabas at makapagsimba, sa tingin namin, mahihikayat ibang matatanda na magpabakuna,” ani Vergeire.

Nakikita naman umano ng Department of Science and Technology ang mataas na kumpyansa sa bakuna ng mga manggagawa na pasok sa A4 category.

"Natutuwa ako, noon pa ‘yan a few weeks ago siguro ang vaccine envy, lalo ngayon sa economic frontliners. Kailangan talagang mabuksan na ang economy and I’m happy na maraming pumipila. Nandun ang pagnanais na maprotektahan sila para makapag-move forward na ang lahat," ani Nina Gloriani ng vaccine expert panel ng DOST. — Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News