TINGNAN: Ugnayang Pilipinas at Russia, mas palalakasin

MOSCOW - Mas lalo pang palalakasin ng Pilipinas at Russia ang kanilang ugnayan. Ito ang sinuguro ni Ambassador Igor Bailen at mga kinatawan ng Russian government sa katatapos na diplomatic reception ng Philippine Embassy sa Moscow nitong June 6 bilang maagang paggunita sa 125th Philippine Independence Day.

Dumalo sa diplomatic reception ang mga diplomat mula Africa, Asya, Europa at mga kinatawan ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation.

Kasama rin sa mga naimbitahan ang ilang Russian businessmen at FilCom leaders mula sa Moscow at Russian Far East.

Sa kabila ng military operations sa pagitan ng Russia at Ukraine, ipinaalala ni Ambassador Igor Bailen ang pagrespeto at pagsunod ng libo-libong mga kababayan sa batas at regulasyon ng Russia Federation.

Abangan ang buong report sa TFC News sa TV Patrol.