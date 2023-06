Mga pakete ng hinihinalang shabu na nakuha sa raid sa Sariaya, Quezon noong Hunyo 10, 2023. Retrato mula sa Quezon police

Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng P1 milyong halaga ng shabu at iba-ibang klase ng mga baril sa Sariaya, Quezon noong umaga ng Sabado.

Ayon sa ulat ng Quezon police, ang suspek ay kamag-anak ng isang politika sa probinsiya at itinuturing na "priority high value target."

Nakuha sa suspek ang higit 52.3 gramo ng shabu na may halagang P1.06 milyon.

Nangyari ang raid sa bahay ng suspek sa Barangay Morong.

Kumpiskado din sa suspek ang mga baril, rifle at bala.

Nahaharap umano ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

— Ulat ni Ronilo Dagos