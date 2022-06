Pinay Muay Thai fighter, nakuha ang silver medal sa Senior World Championship sa UAE

ABU DHABI – Inuwi ng Pinay Muay Thai fighter na si Mary Glyde Salazar ang silver medal para sa 45kg, U23 female category ang Silver medal sa katatapos na International Federation of Muay Thai Association Senior World Championship under 23 and elite Division sa Abu Dhabi Exhibition Center sa UAE.

“Maraming maraming salamat sa nag-support sa akin sa Pilipinas lalo na sa Zambales, sa Olongapo, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal nyo sa akin. Proud po na Aeta,” sabi ni Mary Glyde Salazar, Muay Thai fighter, Silver medalist.

Nakuha naman si Aphichaya Lekmat ng Thailand ang Gold ng isang puntos kontra kay Salazar ng Pilipinas sa finals para manalo ng Gold medal sa score na 29-28.

Panalo rin ng dalawang Bronze medals ang Pilipinas kay Adelle Vinscent Rosales ng Quezon City para 48kg, U23 male category at kay Aldrich Toralba ng Baguio para 54kg, U23 male category.

“Sobrang na-impress kami kasi Thailand yung nakatapat niya, tapos ito world championship lahat na magagaling nandito, tapos umabot siya ng finals,” saad ni Preciousa Delarmino, coach ni Salazar.

Nagpapasalamat si Salazar sa lahat ng mga sumuporta sa kanya sa kanyang laban. Ang 18-taong gulang na si Salasar ay tubong Botolan, Zambales.

