Patay na Megamouth shark, natagpuan sa Sorsogon

Kuha ng BFAR Bicol

Isang patay na Megamouth shark ang natagpuan ng mga mangingisda sa dalampasigan ng Barangay Bagacay, Gubat, Sorsogon nitong Sabado.

Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Bicol na si Nonie Enolva, nocturnal o aktibo ito sa gabi at napakabagal lumangoy kaya posibleng ang ilang oras na pagkaka-trap sa lambat ang sanhi ng pagkamatay nito.

Sa tantiya ni Enolva na hepe rin ng Fisheries Resource Management Section ng BFAR-Bicol, nasa 15-talampakan ang haba ng Megamouth, kaya maituturing na itong adult.

Bagamat isang deepwater shark, gentle giants na maituturing ang mga Megamouth dahil wala pang naiulat na banta ito sa tao.

Hindi rin umano matiyak ng mga eksperto ang conservation status nito dahil bihirang makita.

Dahil minsan lang makita ang mga Megamouth, nais ni Enolva na i-preserba sana ito para magamit sa awareness campaign.

Ikatlong pagkakataon na ito na may napadpad na Megamouth shark sa Bicol sa loob ng halos 13 taon.

Ang unang naitala ay noong 2009 sa Donsol, Sorsogon at pangalawa sa Pio Duran, Albay noong 2015. - ulat ni Jonathan Magistrado