The management of the Light Rail Transit Authority is offering free rides for passengers commuting via LRT Line 2 in commemoration of the 124th anniversary of the Philippine Independence Day.

LRT Line 2 stretches from Recto, Manila up to Masinag in Antipolo.

"Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa ika-12 ng Hunyo 2022 (Linggo), magbibigay ng libreng sakay ang LRT-2 para sa lahat ng pasahero nito sa mga sumusunod na oras: 7:00AM to 9:00AM; 5PM to 7:00PM," said the LRTA in its announcement.