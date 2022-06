Filipino Women & Sustainability Forum inilunsad sa Dubai

DUBAI - Sentro ang Dubai sa Gitnang Silangan pagdating sa women empowerment. Sa katunayan maraming kababaihan ang namumuno sa iba-ibang larangan tulad ng pagnenegosyo, gobyerno at sa Filipino community.

Kaya naman nanguna ang Filipino Social Club Dubai sa pag-organisa ng First Filipino Women and Sustainability Forum para isulong ang women empowerment. Isinusulong ng forum ang pagpapalakas ng tinig at pagpapahalaga sa kababaihan sa lipunan.

“Our goal is we want to gather the Filipino women in the UAE because we believe that we have so many talented, so many amazing Filipino women leaders here in the UAE, sa trabaho man o sa community,” sabi ni Ericson Reyes, Filipino Social Club Dubai President.

Kabilang sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan at tagumpay ang mga babaeng mula sa media at public relations, human resources, gobyerno at maging sa pagnenegosyo.

Kinikilala naman ng mga kalalakihan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pinay sa pamilya, trabaho o komunidad.

“This country has provided us with the platform wherein we can flourish, we can grow. It is up to us to be a good steward with the opportunities this county is giving us,” pahayag ni Antonio Gimena Jr, Financial consultant speaker.

Naging daan din ang pagtitipon para pag-usapan ang mahahalagang isyu tulad ng gender equality o pagkakapantay-pantay.

“I am but I choose who I am now so other women can do that also,” sabi ni Wafah Qasimieh, Filipino community leader.

“I am encouraging my fellow kababayans to keep on going, sell your competencies and prove to the whole world that we are, what we are here as the proud Philippines,” sabi ni Florence Bueno, HR consultant/ panelist.

“A woman can do, what a man can do. We can do it too as a Filipina,” sabi ni Mariameguela Vanli, participant.

Pinatunayan ng mga speaker, consultant at mga lumahok sa forum na hindi nga pahuhuli ang mga Pinay pagdating sa kontribusyon nila sa pamilya, lipunan at iba pang larangan.

