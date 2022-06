DOLE, pananagutin ang mga umabuso sa ilang OFWs sa UK

LONDON - Kahit patapos na ang kanyang termino, tiniyak ni outgoing Labor Secretary Silvestre Bello III na tututukan pa rin ng DOLE ang mga naiulat na pang-aabuso sa ilang manggagawang Pilipino sa UK.

Iniulat sa news website na The Guardian nitong May 17 ang isyu ng racism at pang-aabuso umano sa migrant workers na nagtatrabaho sa ilang fishing vessels sa United Kingdom.

Kabilang dito ang mga manggagawa mula sa Pilipinas, Indonesia, Ghana, Sri Lanka at India na na-recruit sa UK fishing industry sa pamamagitan ng transit visas.

Sa pananaliksik ng University of Nottingham Rights Lab, nakararanas ng physical, sexual abuse at pinagta-trabaho ng 20 oras kada araw ang mga manggagawa kapalit ng napakaliit na sweldo.

Naiparating na sa DOLE ang isyu at ayon kay Bello kahit papatapos na ang kanyang termino sa June 30, tututukan nila ang ulat ng pang-aabuso.

“That is being investigated by our Labor Attache now. Kung may mga violation, we will go against the perpetrators of this mistreatment or maltreatment of our fishermen,” sabi ni Sec. Silvestre Bello III ng DOLE.

Bumisita si Bello sa UK para pumirma ng Memorandum of Agreement na naglalayong isulong ang upskilling ng Filipino seafarers.

“In the world, number one ang seafarers na Pilipino , so malaking opportunity ito na aside from being already number one, lalong madadagdagan ang kanilang capabilities and skills,” saad ni Bello.

Kasama ni Bello sa UK ang ilang opisyal ng gobyerno, tulad ni OWWA administrator Hans Leo Cacdac. Dumalo rin si Bello sa Migrant Worker’s Day, noong nakaraang Miyerkules sa Milllennium Guecester Hotel sa London, na inorganisa ng POLO-OWWA sa London para sa Pinoy migrants at Filipino communities sa UK.

Sa kanyang talumpati, pinuri niya ang kontribusyon ng overseas pinoy sa ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang Pinoy health workers sa UK.

Nagdaos din ng graduation para sa mga Pilipino na sumailalaim sa skills training ng POLO-OWWA London at binigyan din ng pagkilala ang ilang Pinoy at organisasyon na tumulong at nagtaguyod ng kapakanan ng mga migrante.

“Yun ang parang stepping stone ng members namin na ginamit nila sa paghahanapbuhay. Some of our members, umuwi ng Pilipinas, nag-open ng bakeshop,” sabi ni Gemma Dearne, Secretary ng Philippine Muslim Association - UK.

“We are always here as a Filipino healthcare worker to support anyone in this country,” sabi ni Oliver Soriano, President, Philippine Nurses Association-UK.

Tiwala naman si Secretary Bello na patuloy na mapapangalagaan ang mga manggagawang Pinoy sa Pilipinas man o abroad sa pag-upo ni incoming DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na dati na ring pinamumuan ang labor department.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.